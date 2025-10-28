Toyota présente la Camry GT-S, une berline sportive avec un atout caché

Toyota réserve une surprise de taille avec sa nouvelle Camry GT-S ! Sous son capot, un moteur hybride rechargeable de 300 chevaux allie performance et sobriété.

Mais le véritable secret c’est quoi ? Eh bien, c’est un système d’échappement actif qui peut passer du murmure discret au rugissement sportif en un clic. Cette berline familiale sait se transformer en coupé le temps d’un trajet. La discrétion n’est décidément plus de mise !

Toyota Camry GT-S : La berline familiale qui rêve de circuit

À première vue, cette Camry GT-S présentée au SEMA Show ne passe pas inaperçue avec sa robe « Inferno Flare » jaune et noir éclatante. Pourtant, sous ce vernis tape-à-l’œil se cache une transformation bien plus profonde. Si la motorisation hybride d’origine reste inchangée avec ses 232 chevaux, les ingénieurs de Toyota ont revisité l’intégralité du châssis pour offrir une expérience de conduite radicalement nouvelle.

Une agressivité qui ne se limite pas au look

Le traitement commence par des suspensions réglables abaissant la caisse de 4 centimètres, promettant une tenue de route améliorée. L’équipement freinage fait pâlir bien des sportives avec ses étriers huit-pistons à l’avant et six-pistons à l’arrière, mordant des disques de 365 et 356 mm. Les jantes de 20 pouces chaussées de pneus 245/35 complètent ce tableau technique impressionnant pour une berline a priori sage.

L’aérodynamique au service du sport

Toyota a retravaillé chaque panneau de carrosserie avec une approche fonctionnelle. Les nouveaux éléments aérodynamiques sur les côtés et à l’avant amplifient le profil athlétique de la berline, tandis que l’arrière a été spécialement redessiné pour intégrer un système d’échappement performance. Chaque modification vise à créer une cohérence entre le style et le comportement routier.

Plus qu’un concept, un laboratoire roulant

Comme l’explique Adam Rabinowitz de CALTY Design Research, ce projet dépasse le simple exercice de style. « C’est une étude sur ce que pourrait signifier un pack performance pour la Camry de demain ». Fruit d’une collaboration entre les équipes de design du Michigan et les ingénieurs R&D, la GT-S sert de plateforme d’évaluation pour recueillir les réactions des consommateurs.

Vers une production future ?

Bien que présentée comme un concept, la GT-S incarne une vision crédible pour l’avenir de la gamme. Kevin Hunter, directeur du design Toyota Amérique du Nord, y voit « la démonstration de notre engagement à proposer des expériences de conduite excitantes ». Alors que le SEMA Show ouvre ses portes le 4 novembre, ce Camry revisité pourrait bien annoncer l’arrivée prochaine d’une version sport authentique dans la gamme du best-seller nippon.

