Tour de France 2025 : Pogačar, un règne sans partage jusqu’à la dernière étape mythique

Le Tour de France fascine chaque été. Il mêle intensité, tradition et émotion à chaque virage. Ses cols mythiques, ses sprints effrénés et ses surprises en font, par ailleurs, un spectacle suivi dans le monde entier.

Cette course de trois semaines tient en haleine les fans, captivés par chaque instant. Et au cours de ce Tour de France 2025, un nom s’est très vite imposé au-dessus des autres. En effet, dès les premiers jours, Tadej Pogačar a tenu la tête du peloton avec autorité, talent et constance. Dans ce Tour de France 2025 Pogačar, il a imposé sa loi jusqu’au bout, sans jamais flancher, ni laisser place au doute.

Pogačar prend le contrôle dès les premières étapes

Dès les premières journées, Pogačar a marqué son territoire sans attendre. En effet, il a enfilé le maillot jaune dès la quatrième étape et, malgré les tentatives répétées de ses rivaux, personne n’a réussi à le lui reprendre. S’ il a pu garder fermement sa tête, c’est sans conteste grâce à son explosivité et à sa science de course. Voilà comment dans ce Tour de France 2025 Pogačar a commencé très fort, avec un ton de domination.

Il domine la montagne sans jamais vaciller

Dans ce Tour de France 2025 Pogačar a régné en altitude comme un chef incontesté. Eh oui, les étapes de haute montagne ont peu à peu révélé sa maîtrise absolue. La raison est simple : sur les pentes du Galibier, il s’est imposé avec calme et puissance. Mais ce n’est pas tout, à chaque montée, il restait aussi aux avant-postes, sans jamais montrer le moindre signe de faiblesse.

Sa régularité creuse l’écart au fil des jours

Jour après jour, il a gagné du temps sur ses rivaux sans pour autant chercher à forcer le spectacle. Et il n’a jamais quitté le haut du classement, tout en limitant les risques. Sa constance, que ce soit sur les chronos ou les sprints vallonnés, a impressionné. En conséquence, dans ce Tour de France 2025 Pogačar a dominé sans avoir besoin de livrer des exploits quotidiens. Sa régularité, précise et implacable, a pesé très lourd à l’arrivée.

UAE Team Emirates team’s Slovenian rider Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the 19th stage of the 111th edition of the Tour de France cycling race, 144,6 km between Embrun and Isola 2000, in the French Alps, on July 19, 2024. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

La dernière étape confirme sa supériorité totale

Sur les Champs-Élysées, Pogačar a tout donné jusqu’à la dernière ligne droite. Car même dans la montée finale de Montmartre, il a encore trouvé l’énergie pour attaquer. Van Aert, pourtant plus explosif, n’a pas réussi à le faire plier. Pogačar a franchi la ligne en quatrième position, le maillot jaune toujours solidement sur ses épaules, après trois semaines de maîtrise. Ainsi, le Tour de France 2025 Pogačar s’est achevé comme il avait commencé : sous le signe de l’autorité.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn