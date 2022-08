Top des meilleures figurines Pokémon

Choisir la meilleure figurine Pokémon pour vos enfants est une évidence. Quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent, les Pokémon resteront des icônes et des classiques

Pokémon réunit tous les éléments amusants et divertissants et les personnages adorables que les enfants et les adolescents aiment absolument. Si vous avez joué au nouveau jeu vidéo Pokémon Go, vous savez de quoi il s’agit. Explorez la liste suivante et trouvez la figurine Pokémon qui correspond le mieux à la personnalité de votre enfant. Ces jouets font également d’excellents cadeaux et peuvent être des ajouts précieux à la collection de jouets de quiconque.

Figurine Pokémon : Pikachu grand format

Comment commencer cette liste des meilleures figurines Pokémon sans parler du célèbre Pikachu ? Cette créature indestructible existe dans de nombreuses tailles et de nombreux styles différents, mais peu sont aussi adorables et faciles à collectionner que le Pikachu Funko Pop.

De plus, cette figurine met en scène le partenaire de Sasha dans une version grand format. Cette pop de 25 cm possède les mêmes caractéristiques que son original en termes de couleurs et de posture.

Il se tient principalement sur ses pattes arrière, avec ses petits bras sur son ventre, et affiche un large sourire sans oublier sa queue foudroyante.

C’est un cadeau parfait qui fera plaisir aux plus jeunes ainsi qu’aux collectionneurs. Cette figurine offre aux fans de Pika la possibilité d’avoir une connexion avec leur propre souris électrique. Vendue à un prix très raisonnable, elle prendra une place de choix dans votre collection.

Figurine Carapuce : un Pokémon Diamant Étincelant

Vous voulez capturer un Pokémon Diamant étincelant ? Réalisez votre rêve en attrapant cette figurine vinyle de Carapuce. Pour rappel, cette créature fait partie des Pokémon que le Professeur suggère à Sacha.

Cette figurine diamant étincelant est un article exclusif à inclure dans votre collection de Pokémon pour deux raisons. Il s’agit d’une édition scintillante et elle provient d’une ligne de convention limitée. Cette figurine a une tête très adorable, avec des yeux massifs qui attirent l’attention. Ses petits bras et jambes, ainsi que sa queue incurvée sont parfaits et précis. La série Pokémon a bercé toute notre enfance.

Les amateurs de la première génération de Pokémon trouveront aussi leur bonheur en achetant cette figurine en vinyle d’environ 9,5 cm. Ils vont pouvoir revivre ces jours heureux avec cette reproduction. Que ce soit pour la collection, pour le plaisir ou pour la décoration, cette figurine trouve sa place dans chaque univers Pokémon.

Figure Aquali en version diamant

Évoli peut être un Pokémon assez commun dans certaines régions, apparaissent aussi souvent que Rattata ou Roucool. Mais ce qui rend ce petit renard spécial, c’est sa capacité à évoluer.

Aquali a été représenté ici dans sa version diamant, autrement cette figurine de Pokémon est recouverte d’une couche de peinture scintillante. La couleur de son corps est majoritairement bleue. Cette figurine est assise sur ses 4 pattes. Elle dispose d’une queue de poisson longue s’enroulant tout autour de lui pour revenir sur le devant. De plus, elle possède deux oreilles immenses faisant plutôt penser à des nageoires ainsi qu’une corne sur sa tête. Une collerette blanche se trouve au bas de sa tête.

Avec son exclusivité à durée limitée et la courte disponibilité pour acheter la figurine, il est logique qu’elle soit devenue si rare pour les collectionneurs du monde entier.

Figurine Bulbizarre en vinyle

La version exclusive floquée de Bulbizarre est un régal pour tout collectionneur. Sa peau a une texture douce de couleur pêche. Funko a repris le corps compact et les 4 pattes de cette figurine, ainsi que sa tête plutôt ronde aux oreilles pointues. Sans oublier les taches foncées sur sa peau ainsi que l’ampoule qui pousse sur son dos et qui lui donne tous ses pouvoirs.

Cette figurine Pokémon est une double exclusivité avec un potentiel de collection. Il s’agit en fait d’une version spéciale floquée avec un statut d’édition de convention. Bulbizarre est étrangement adorable en tant que mini figurine Funko Pop, et la marque n’a pas lésiné sur les détails de son visage.

Si certains l’ont acheté dans l’espoir de le voir se valoriser, de nombreux fans l’ont simplement obtenu parce que leur amour de Bulbizarre n’avait pas l’intention de le vendre. Cela a fait grimper son prix sur les marchés secondaires et a rendu un peu plus difficile pour les retardataires de s’en procurer un.

Figurine pop du Pokémon Hypotrempe

Hypotrempe est l’un des Pokémon de type eau de la première génération. Ce personnage au design unique a un corps d’hippocampe bleu avec un ventre jaune. Il n’a qu’une nageoire dorsale et son corps se déroule sur lui-même. Sur la tête, une collerette de chaque côté de la tête ainsi qu’une embouchure en tonneau. Cette dernière est reliée par une base transparente afin de laisser paraître ce monstre planer dans les airs.

Le socle permet également de présenter cette figurine Pokémon hors de la boîte, car sa queue ne constituerait pas une base stable pour cette dernière. Ce modèle mesure 10 cm environ, allant de sa base jusqu’à la tête d’Hypotrempe. De plus, il est possible de tourner la tête de la figurine dans n’importe quelle direction afin qu’elle puisse regarder dans différentes directions lorsqu’elle est exposée.

Figurine Pokémon à l’effigie de Mew

L’une des plus récentes licences de Funko dans sa gamme est Pokémon. Bien qu’ils aient commencé avec Pikachu, ils se sont depuis étendus pour inclure les autres vedettes de Kanto. Le choix de la figurine dépend de vos préférences personnelles, car elles sont toutes bien conçues.

De type Psy, Mew a des pouvoirs psychiques. Ce petit animal a la capacité de transmettre à son adversaire les coups infligés durant un combat. Cette figurine repose sur une base transparente lui donnant l’apparence de léviter.

Funko n’a négligé aucune caractéristique, surtout en ce qui concerne les couleurs. En effet, cette figurine Pokémon a un corps rose, une queue longue ainsi que des pattes postérieures. Pour finir, Mew a une autre particularité importante : son ADN. Celui-ci mélange en effet les gènes des différents Pokémon, faisant de Mew un véritable ancêtre des Pokémon. Il s’agit d’une collection très sympathique qui fera le bonheur des collectionneurs.

Figurine en vinyle de M.Mime

Une collection incontournable pour les fans d’anime. Cette figurine de Pokémon peut être placée dans une chambre, un salon, une maison, un bureau, une voiture, un canapé, une librairie ou un hôtel. M. Mime a été représenté comme suit : un personnage aux allures humaines, oscillant entre savant fou et un clown. Ce Pokémon arbore un visage plutôt humain, une chevelure bleue qui ressemble à des ailes ainsi qu’un corps dodu de couleur rouge et blanche composé de sphères.

Quant aux accessoires, aucun détail n’a échappé à Funko sur cette figurine pop Mime. En fait, ses mains sont recouvertes de gants aux bouts rouges, ses genoux sont protégés par des genouillères blanches et il porte des chaussures de couleur bleue dont les extrémités sont relevées comme celles d’un elfe !

Bien que son apparence ne soit pas menaçante, M. Mime a des capacités particulières le rendant menaçant. Parmi ses attaques les plus connues figurent le psykoud’boul et le choc mental. Mais M. Mime peut aussi se protéger, grâce notamment à sa technique de filtrage réduisant les dommages infligés.

La figurine de Roucoups, un excellent ajout aux objets de collection Pokémon

Funko dévoile une très belle PoP de Roucoups, un jouet mignon avec une finition et un polissage parfaits. Cette figurine permet de découvrir le petit oiseau qui prend son envol. Le Pokémon est reconnaissable facilement par son bec rose, ses griffes et ses plumes brunes. Funko a également mis en valeur sa crête rouge qui orne le front de cette petite créature.

Roucoups fait partie des Pokémon de 1re génération ayant l’apparence d’un pigeon. À l’instar de la majorité des rapaces, il tire de sa physionomie de multiples avantages face à ses adversaires : ses griffes se révèlent puissantes, et il arrive à repérer ses cibles à des distances considérables grâce à sa capacité de vision développée.

Offrez à votre tout-petit cette adorable figurine Roucoups De la série télévisée Pokémon. Il est soigneusement conçu et a une finition appropriée, ce qui en fait un jouet idéal pour les enfants âgés de quatre ans et plus.

Figurine en vinyle Dracaufeu X

Vous êtes un entraîneur chevronné ? Alors vous allez adorer cette figurine vinyle de Dracaufeu X. D’autres sont également disponibles, notamment un Dracaufeu Y, un Méga-Tortank et un Méga-Florizarre. Il n’en reste pas moins que le dracaufeu X noir et bleu glace a l’air le plus cool. Il mesure 17 cm et possède plusieurs points d’articulation. Avec lui, vous pourrez partir à l’aventure et sillonner toute la région de Kalos

Prêt à devenir un maître de la ligue pour faire entrer vos Pokémon au Panthéon ? La Méga Boule de Feu X est un atout de taille pour y parvenir puisqu’elle permet de faire face à Thymeo et à ses Pokémon de type acier ainsi qu’à Dracena et à leurs congénères de type dragon. Cependant attention, cette méga évolution ne tient pas très longtemps, il faudrait réussir à choisir le meilleur moment pour se servir de la dracaufite X afin de gagner le combat.

Figurines d’action Pokémon Battle

Envie de disposer de certaines figurines pour étoffer votre collection ? Découvrez l’équipe qui a formé les héros de votre enfance avec ces fameuses figurines Pokémon. Pikachu va faire craquer le cœur des adeptes avec ses éclairs mortels. Quant à Ramboum et Psykokwak, ils donneront à la collection une véritable aura de combat, toute prête pour affronter d’autres dresseurs. À travers ce set de 8 figurines Pokémon, le joueur va pouvoir former une équipe solide pour défier les meilleurs dresseurs et participer aux finales des différents tournois pour y combattre les maîtres de la ligue.

À rappeler que Pokémon fait partie des émissions préférées de toute la génération du monde. Faire partie de cette communauté est une véritable fierté pour de nombreux collectionneurs. Pour continuer à affirmer leur passion pour cet univers, ces figurines sont à peu près un ajout d’embrayage pour tout fan. Elles permettent de se divertir, de décorer son environnement ou de compléter la collection.