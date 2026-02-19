They Will Kill You avec Tom Felton et Zazie Beetz, une fusion entre John Wick et Evil Dead

Préparez-vous pour un cocktail détonant qui sent la poudre et le soufre ! They Will Kill You, le nouveau thriller horrifique avec Zazie Beetz en tête d’affiche, s’annonce comme un mashup explosif entre John Wick et Evil Dead.

L’histoire ? Une femme répond à une annonce pour devenir femme de ménage dans un gratte-ciel new-yorkais mystérieux, sans se douter qu’elle pénètre dans une communauté sous l’emprise d’un culte satanique. Mais que va-t-il se passer ?

They Will Kill You : le nouveau bijou horrifique qui mélange rires et hémoglobine

Réalisé par Kirill Sokolov et produit par les frères Muschietti, le film est décrit comme un mélange tonique entre Ready or Not et The Raid. Avec Tom Felton et Patricia Arquette à la distribution, préparez-vous. Ce sera un festival de kills et d’humour noir à partir du 27 mars 2026.

Imaginez un immeuble cossu, des résidents distingués, un contrat de femme de ménage tout ce qu’il y a de plus banal. Par contre quand le tout est lié à un culte satanique qui sacrifie une victime chaque mois, c’est explosif. Bienvenue au Virgil, le cadre de They Will Kill You, le nouveau film de Kirill Sokolov, réalisateur russe adepte des mélanges détonants entre humour et horreur. La bande-annonce vient de tomber, et elle promet un cocktail explosif.

Qui est au casting de cette tuerie ?

Zazie Beetz ayant incarner Domino dans Deadpool, parfaite en héroïne malgré elle, mène la danse. Elle incarne une femme de ménage fraîchement embauchée qui découvre rapidement que ses employeurs ne sont pas seulement exigeants sur la poussière. Autour d’elle, un casting cinq étoiles : Myha’la, Paterson Joseph, Tom Felton (oui, Drago Malefoy lui-même), Heather Graham et Patricia Arquette. De quoi garantir des confrontations mémorables.

De quoi ça parle exactement ?

Le pitch officiel est alléchant. « Une jeune femme doit survivre à une nuit au Virgil, un repaire mortel et mystérieux occupé par un culte démoniaque, avant de devenir leur prochaine offrande. » En clair : Zazie Beetz se rend compte que les résidents de l’immeuble (et même certains de ses collègues) s’unissent chaque mois pour tuer une nouvelle victime afin d’apaiser leur maître. Devinez qui est au menu ce mois-ci ? Heureusement, notre héroïne n’est pas du genre à se laisser découper sans réagir.

Dans quelle lignée s’inscrit le film ?

Les références annoncées font saliver. Il y a le carnage stylisé de Kill Bill, la paranoïa des cultes façon You’re Next, l’action nerveuse de The Raid et la sauvagerie ludique de Ready or Not. Autant dire que le mélange promet d’être aussi violent que jubilatoire. Kirill Sokolov, déjà connu pour Why Don’t You Just Die!, semble avoir trouvé la recette parfaite pour enchaîner les scènes d’anthologie.

Qui produit ce joyau ?

Le film est la première production de Nocturna, le label d’Andy et Barbara Muschietti (les réalisateurs des récents It). Ils produisent aux côtés de Dan Kagan. À l’écriture, Sokolov s’associe à Alex Litvak. Warner Bros. et New Line Cinema distribuent le film en salles.

Quand peut-on le voir ?

La date est déjà cochée dans les agendas des amateurs de frissons : 27 mars 2026. D’ici là, la bande-annonce est là pour nous faire patienter. Et vu le rythme et l’énergie déployés, l’attente risque d’être longue. Préparez les popcorns et les couvertures.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn