« The Final Reckoning » explose tous les compteurs de durée

Préparez vos jambes, vos nerfs… et votre vessie. « Mission : Impossible – The Final Reckoning » arrive en salles avec la plus longue durée de la franchise à ce jour.

Le film s’étirera sur 2 heures et 49 minutes, une première pour la série lancée en 1996. Ce n’est plus une course contre la montre, mais une course avec le temps lui-même, menée par un Tom Cruise toujours prêt à risquer sa peau.

Confirmée par Paramount à ComicBook.com, la durée du film dépasse les précédents volets. « Dead Reckoning » affichait déjà 2h43, mais « The Final Reckoning » repousse la limite. Un chiffre qui pourrait sembler excessif pour un blockbuster classique, mais qui colle parfaitement à l’ambition de ce qui s’annonce comme le chapitre final. Il faudra bien cela pour conclure une saga qui a transformé un espion solitaire en héros mondial. Il a défié trains, hélicoptères, falaises et maintenant… l’intelligence artificielle.

Car ce nouveau volet doit boucler les enjeux lancés dans « Dead Reckoning », où Ethan Hunt affrontait l’Entité, une IA malveillante. Le suspense restait entier après une scène hallucinante de moto précipitée dans le vide et un MacGuffin encore en jeu. Difficile d’imaginer un dénouement expédié en moins de deux heures trente.

Tom Cruise et McQuarrie misent sur la démesure

Depuis qu’il a pris le contrôle créatif de la franchise, Christopher McQuarrie a fait grimper les compteurs. Longueurs des films, intensité des cascades, risques pris par Cruise lui-même : tout semble calibré pour battre les précédents records. Cette durée prolongée devient une signature. On ne regarde plus un « Mission : Impossible » comme on regarde un film d’action, mais comme un spectacle total, entre cirque de haute voltige et opéra d’espionnage.

Le premier film de Brian De Palma, sorti en 1996, durait 1h50. Il proposait un thriller nerveux, presque minimaliste. Aujourd’hui, la saga n’a plus peur de s’étirer, tant elle est portée par l’attente d’un public fidèle. Et tant que Cruise court, saute, conduit ou chute, personne ne semble s’en plaindre.

Un chant du cygne (peut-être) bien mérité

Le titre « The Final Reckoning » laisse peu de place au doute : cette mission pourrait être la dernière. Même si l’univers de la franchise pourrait survivre à Cruise, beaucoup considèrent ce film comme la conclusion de son arc personnel. L’espion Ethan Hunt, éternel fuyard, méritait un adieu à la hauteur. Avec près de trois heures à l’écran, ce baroud d’honneur s’annonce intense et épuisant, pour lui comme pour nous.

Alors oui, la durée est impressionnante. Mais le public n’en demandait pas moins. Pour cette ultime mission, Cruise et McQuarrie semblent vouloir tout donner. Tant mieux. Mais pensez à prendre une petite boisson… et pas celle avec le plus de glaçons.

