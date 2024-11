Mission Impossible 8 marque le retour tant attendu de Tom Cruise dans le rôle d’Ethan Hunt. Le premier teaser du film promet une aventure pleine de suspense et d’action. Cette nouvelle mission pourrait bien être la dernière pour Hunt. Dans ce dernier opus, il se confronte à une menace inédite : une intelligence artificielle incontrôlable.

Tom Cruise VS une IA dans Mission : Impossible 8

Dans ce nouveau film, Ethan Hunt et son équipe se retrouvent face à une menace inédite : « L’Entité ». Cette intelligence artificielle est capable de manipuler l’information et d’influencer les événements mondiaux. Elle échappe à tout contrôle, et même à celui de la CIA. Ethan se voit contraint de prendre des décisions extrêmes pour éliminer ce danger. Ces choix mettront en péril tout ce qu’il a de plus cher.

L’intrigue autour de Mission Impossible 8 avec Tom Cruise prend un tournant encore plus personnel pour le héros. Le synopsis évoque le sacrifice ultime et le film mettra en lumière les conséquences de ces choix cruciaux. Cette question philosophique, « Nos vies sont la somme de nos choix », résonne tout au long de la saga. Si l’on se fie au teaser, les scènes d’action seront plus intenses que jamais. Il laisse entrevoir des cascades spectaculaires ainsi qu’une tension palpable.

Une fin annoncée, mais des attentes élevées

Le film Mission Impossible 8 dans lequel jouera Tom Cruise était initialement prévu comme une suite directe de Mission Impossible : Dead Reckoning. Le succès du dernier film a pourtant poussé Paramount à repenser la structure du projet. Le film sera désormais un « Final Reckoning« qui annonce un adieu à la saga. Tom Cruise voulait continuer à incarner Ethan Hunt, mais cette conclusion semble répondre aux impératifs financiers du studio. La production du long-métrage aura un budget de près de 400 millions de dollars.

En outre, Mission Impossible 8, dont le réalisateur est Christopher McQuarrie, reprend les acteurs principaux, à commencer par Tom Cruise. D’autres grands noms le rejoignent, dont Ving Rhames, Simon Pegg et Vanessa Kirby. Des nouvelles têtes feront également leur apparition, comme Hannah Waddingham de Ted Lasso et Nick Offerman de The Last of Us.

Ainsi, les fans de Tom Cruise et de la série ne doivent absolument pas manquer Mission Impossible 8. Ils devront patienter jusqu’au 21 mai 2025 pour connaître le destin final d’Ethan Hunt et de ses compagnons. Jusque-là, les spectateurs peuvent revoir les précédents films de la franchise. Rendez-vous sur les plateformes de streaming telles que Netflix et Paramount+.

