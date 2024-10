Edgar Wright : quel serait son meilleur film ?

Connu pour son utilisation dynamique de la musique, ses séquences rapides et ses dialogues percutants, Edgar Wright tient une place à part dans l’industrie cinématographique. Autodidacte et passionné, il débute par la réalisation de courts-métrages avant de se faire connaître avec des œuvres devenues cultes. Découvrons ensemble quel serait le meilleur film d’Edgar Wright et où voir ses réalisations en streaming.

7. « Shaun of the Dead », histoire de zombies

Ce film a propulsé Edgar Wright sous les projecteurs. Sorti en 2004, il combine horreur et comédie d’une manière inédite. Il raconte l’histoire de Shaun, un homme ordinaire qui se retrouve au cœur d’une apocalypse de zombies. Plutôt que de fuir, Shaun décide de prendre les choses en main pour sauver ses proches et restaurer un semblant de normalité. Le mélange d’humour britannique, de situations cocasses et de scènes effrayantes a rapidement fait de ce film un classique du genre.

C’est aussi le premier volet de la « Three flavours cornetto trilogy« , un regroupement non officiel de trois films réalisés par Wright. Chaque opus utilise une saveur de glace différente comme métaphore thématique. Ici, le rouge pour représenter les zombies et le sang. La chimie entre les acteurs principaux, Simon Pegg et Nick Frost, y est également pour beaucoup dans le succès retentissant du film.

6. »Hot Fuzz », meurtres en série à l’anglaise

Ce long-métrage constitue le deuxième chapitre de la trilogie. Dans ce film sorti en 2007, Edgar Wright rend hommage au cinéma d’action américain tout en distillant son humour typiquement britannique. Le synopsis suit Nicholas Angel, un fin limier de la police londonienne muté dans un village paisible. Rapidement, le superflic commence à suspecter que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bientôt, une série de meurtres secoue la tranquillité apparente du village.

Grâce à des séquences bourrées d’adrénaline, des clins d’œil aux classiques du genre et l’alchimie indéniable entre Pegg et Frost, « Hot Fuzz » est devenu lui aussi culte. Avec cette exploration des codes du buddy movie, Edgar Wright parvient encore une fois à renouveler le genre. Le cinéaste apporte du sang neuf avec une critique savoureuse des conventions propres aux films policiers et d’action.

5. « Scott Pilgrim », l’adaption d’une BD

En 2010, Edgar Wright change de registre avec « Scott Pilgrim », un film basé sur la série de bandes dessinées éponymes de Bryan Lee O’Malley. L’histoire suit un jeune musicien qui doit affronter les ex-copains maléfiques de sa nouvelle petite amie, Ramona Flowers. Il lui doit cette quête pour gagner son cœur. Cette adaptation cinématographique d’une BD brille par son esthétique visuelle unique. Le réalisateur combine éléments de jeux vidéo, manga et culture pop.

L’univers geek, les combats stylisés et les effets spéciaux innovants font de « Scott Pilgrim » une œuvre complètement à part dans la carrière de Wright. Bien qu’il n’ait pas connu un énorme succès commercial lors de sa sortie, le film a gagné un statut culte. Il se hisse au rang de référence grâce à sa créativité sans bornes et à son rythme effréné. En parlant d’adaptation, je vous recommande de lire l’article « Sans fanfare, Netflix sort cette adaptation de manga, sa meilleure à ce jour !«

4. « Le dernier pub avant la fin du monde »

Sorti en 2013, « Le dernier pub avant la fin du monde » conclut la trilogie « Three flavours cornetto ». Le thème central est l’invasion extraterrestre. Gary King, joué par Simon Pegg, convainc ses amis d’enfance de revisiter leur ville natale pour une tournée des pubs qu’ils avaient entamée vingt ans plus tôt. Rapidement, ils réalisent que quelque chose ne tourne pas rond et que les habitants de la ville ont été remplacés par des robots extraterrestres.

C’est dans cet opus que l’on retrouve toute l’essence du cinéma de Wright : des personnages attachants, des dialogues percutants et une capacité à mélanger les genres avec finesse. Malgré le sujet fantastique, les thèmes abordés restent profondément humains. Ils explorent l’amitié et le passage à l’âge adulte avec beaucoup d’humour. Les fans apprécient particulièrement l’équilibre maîtrisé entre comédie, drame et science-fiction.

3. « The World’s End » : une autre satire à voir

Bien qu’il partage des similitudes avec « Le dernier pub avant la fin du monde », ce film prend une direction légèrement différente. Il s’agit encore d’une satire sociale et d’une aventure épique, mais abordées différemment. Dans ce film, Edgar Wright choisit de plonger davantage dans les thèmes de la coopération humaine face à une crise mondiale. En tout cas, le cinéaste garde sa signature intacte pour le plus grand bonheur de ses fans. Comme toujours, l’humour est omniprésent, mais il y a aussi une profondeur émotionnelle notable.

Le personnage principal, interprété par Pegg, éprouve une transformation significative tout au long du film. L’accent mis sur les relations interpersonnelles et la résilience face aux changements imprévus résonne particulièrement bien avec l’époque moderne.

2. « Last Night in Soho » (sorti en 2021)

Ce film d’horreur psychologique de Edgar Wright fait partie de ses plus récentes réalisations. Le long-métrage suit Eloise Turner (Thomasin McKenzie). Cette étudiante en mode, passionnée par les années 1960, découvre qu’elle peut mystérieusement se transporter dans cette époque à travers ses rêves. Elle se retrouve dans la peau de Sandie (Anya Taylor-Joy), une chanteuse en devenir. Le glamour de la décennie du rock’n’roll cache cependant des secrets bien inquiétants.

Le film est acclamé pour ses décors, sa photographie et les performances d’acteur de McKenzie et de Taylor-Joy1. Il a même été présenté en avant-première à la Mostra de Venise 2021. « Last Night in Soho » explore des thèmes de nostalgie, de rêve et de réalité, mais offre aussi une intrigue captivante. Ses rebondissements inattendus confirment bien le style de Mr Wright. Ce dernier dédie ce film à ses Diana Rigg et Margaret Nolan.

1. « Baby Driver »: meilleur film d’Edgar Wright

En 2017, Edgar Wright surprend le monde avec son film « Baby Driver ». Cette fiction se concentre sur un jeune chauffeur talentueux utilisé par des criminels pour leurs braquages. Le personnage de Baby souffre d’acouphènes chroniques et utilise la musique pour étouffer le bourdonnement constant dans ses oreilles. Cette particularité donne lieu à une bande-son exceptionnelle et à des séquences de poursuites automobiles chorégraphiées avec une précision époustouflante.

Nominé pour 3 oscars, « Baby Driver » a été acclamé par la critique pour son originalité et sa direction artistique impeccable. Le film prouve une fois de plus la capacité d’Edgar Wright à repousser les limites du cinéma traditionnel. Il sort à nouveau de ses habitudes avec une expérience sensorielle jamais essayée, mixant musique et action. Regardez plutôt cette vidéo 👇.

Où regarder les films d’Edgar Wright en streaming ?

Les plateformes légales et payantes de vidéo à la demande

Parmi les géants du marché, Netflix propose une sélection variée de films, dont certains titres de Wright. Il suffit d’un abonnement mensuel de 6 à 20 euros pour avoir accès à cette bibliothèque extensive. Autre source intarissable, le site de vidéo à la demande d’Amazon est une autre excellente option pour un streaming de qualité. Pensez à lire notre guide Amazon Prime Video : les nouveautés qu’il faut regarder en août 2024.

En dehors des abonnements mensuels, les services de VOD comme CanalPlay ou Orange Cinéma Séries permettent d’acheter ou de louer des films individuellement. Cela peut être particulièrement pratique si vous ne souhaitez regarder qu’un film d’Edgar Wright.

Faites attention aux sites de streaming en marge de la légalité

Même s’il peut être tentant d’utiliser des sites de streaming gratuit illégal, cela comporte plusieurs dangers. Ils enfreignent la loi et exposent à des malwares et autres virus. Solution envisageable : un réseau privé virtuel (VPN) permet de sécuriser votre connexion internet. Utiliser un VPN rend la navigation anonyme en plus de donner accès à des bibliothèques internationales.

Ainsi, un titre particulier d’Edgar Wright pourrait être exclusivement disponible aux États-Unis, en l’occurrence sur Netflix. Un bon VPN vous permet de modifier virtuellement votre localisation géographique pour contourner cette limitation.

Astuces pour regarder les films du réalisateur britannique

Afin d’attirer de nouveaux abonnés, beaucoup de plateformes payantes offrent des périodes d’essai gratuites de 7 à 30 jours. Puis, des applications comme JustWatch peuvent être utiles pour rester à jour et s’informer sur la disponibilité des films d’Edgar Wright sur diverses plateformes. Elles permettent de s’informer sur le catalogue avant de souscrire à un abonnement.

Bien que considérés désuets par certains, les flux RSS ou les inscriptions à des newsletters spécialisées en films en streaming restent efficaces. Ils fournissent régulièrement des mises à jour directes dans votre boîte e-mail ou lecteur RSS.

Enfin, YouTube diffuse certains films gratuitement. Ceux-ci sont soutenus par la publicité. Il est rare de tomber sur des blockbusters comme ceux de Wright sans payer quelque chose, mais des extraits et des courts-métrages réalisés par lui pourraient être disponibles. Tubi TV propose le même modèle d’affaires si vous ne trouvez aucun souci aux interruptions publicitaires.

