OnePlus revient en force avec le Open Apex Edition, un smartphone pliable qui promet une expérience premium à tous les niveaux. Design, performance, et innovation : que vaut vraiment ce flagship ?

Cet appareil a su capter l’attention de nombreux amateurs de nouvelles technologies dès son arrivée en Europe le 3 septembre dernier. Il élève encore le niveau des produits de OnePlus avec son design audacieux, notamment grâce à un dos en similicuir qui marie élégance et confort. D’ailleurs, le Open Apex Edition promet de corriger les défauts fréquemment reprochés à ses concurrents. Il mise sur des caractéristiques de pointe : un écran AMOLED 2K à 120 Hz, un châssis en titane ultraléger et le puissant Snapdragon 8 Gen 3. Alors, ce modèle a-t-il les armes pour révolutionner le marché et bousculer les géants établis ?

Caractéristiques techniques

Écran principal : AMOLED LTPO 7,8 pouces (2268 x 2440 pixels, 431 ppi, 2800 nits)

: AMOLED LTPO 7,8 pouces (2268 x 2440 pixels, 431 ppi, 2800 nits) Taux de rafraîchissement : 120 Hz

: 120 Hz Écran externe : AMOLED 6,3 pouces (1116 x 2484 pixels, 431 ppi, 1400 nits)

: AMOLED 6,3 pouces (1116 x 2484 pixels, 431 ppi, 1400 nits) Poids : 238 g

: 238 g Dimensions déplié : 153.4 x 73.3 x 5.8 mm

: 153.4 x 73.3 x 5.8 mm Dimensions replié : 153.4 x 143.1 x 11.7 mm

: 153.4 x 143.1 x 11.7 mm Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Système d’exploitation : Android 13 avec OxygenOS 13.2

: Android 13 avec OxygenOS 13.2 RAM et stockage : 16 Go / 512 Go

: 16 Go / 512 Go Batterie : 4805 mAh avec charge rapide 67 W

: 4805 mAh avec charge rapide 67 W Système photo : Triple capteur Hasselblad

: Triple capteur Hasselblad Objectif principal : 48 MP

: 48 MP Téléobjectif : 64 MP (3x zoom optique, 6x zoom in-sensor)

: 64 MP (3x zoom optique, 6x zoom in-sensor) Ultra grand angle : 48 MP (14 mm)

: 48 MP (14 mm) Caméras selfie : 20 MP (principal), 32 MP (couverture)

Un design qui attire tous les regards

Dès que j’ai pris le OnePlus Open Apex Edition en main, j’ai été frappé par son design soigné. Le dos en verre mat offre une sensation premium et résiste efficacement aux traces de doigts. Le cadre en aluminium brossé, lui, apporte une solidité rassurante. D’ailleurs, même plié, le smartphone reste étonnamment fin (11,7 mm) et léger, ce qui est rare dans l’univers des téléphones pliables.

En mode déplié, l’écran principal de 7,8 pouces offre une expérience immersive. Les bordures sont quasi inexistantes, et le pli au centre est minimal, à peine perceptible au toucher ou à l’œil nu. OnePlus a clairement mis l’accent sur la durabilité : la charnière Flexion est conçue pour supporter plus de 400 000 pliages. Cela représente environ 10 ans d’utilisation quotidienne !

La finition est irréprochable, et les boutons sont parfaitement placés pour tomber naturellement sous les doigts. De plus, j’ai un coup de cœur particulier pour le curseur d’alerte. Ce petit détail emblématique de OnePlus est toujours aussi pratique pour changer de mode en un clin d’œil.

Des fonctionnalités pensées pour l’utilisateur

Le OnePlus Open Apex Edition est équipé de deux écrans AMOLED ultra-fluides à 120 Hz. L’écran externe de 6,3 pouces est idéal pour une utilisation rapide. Quant à l’écran principal de 7,8 pouces, il déploie tout son potentiel pour le multitâche et la consommation de contenu.

Les couleurs sont vibrantes, avec une luminosité qui monte jusqu’à 2800 nits. Même en plein soleil, la lisibilité est impeccable. Lors de mes tests, j’ai apprécié la fluidité des animations, que ce soit en navigation ou en jeu.

Concernant sa puissance brute, le smartphone ne montre aucune faiblesse avec son processeur Snapdragon 8 Gen 3 et ses 16 Go de RAM. Que ce soit pour des tâches gourmandes en ressources ou des sessions de jeu intensives, tout tourne comme un charme. J’ai testé plusieurs jeux en 3D comme Genshin Impact, et ils fonctionnent sans aucun ralentissement, même en mode graphique maximum.

Qualité du système photo

Le partenariat avec Hasselblad porte ses fruits : les images capturées avec le OnePlus Open Apex Edition sont exceptionnelles. Le capteur principal de 48 MP garantit des photos nettes et détaillées, même en faible lumière. Le téléobjectif périscopique de 64 MP propose un zoom optique 3,5x, idéal pour capturer des détails sans perdre en qualité.

L’ultra grand-angle de 50 MP, quant à lui, excelle pour les paysages ou les photos de groupe, avec une distorsion minimale sur les bords. Pour compléter l’expérience, les modes photo incluent le mode nuit, le HDR et la détection faciale. Il est aussi possible d’enregistrer des vidéos en 4K.

Enfin, les selfies bénéficient de la caméra frontale de 32 MP située sur l’écran externe, parfaite pour des résultats clairs et précis. Les haut-parleurs stéréo assurent un son immersif. Côté capteurs, on retrouve un gyroscope, un capteur de proximité, de lumière ambiante, un capteur d’empreintes latéral, un compas électronique et un détecteur de mouvements. À noter, cependant, l’absence de prise jack.

Pour ce qui est du système d’exploitation, l’OxygenOS 13 est à la fois simple et intuitif. Les options de personnalisation sont nombreuses, et les fonctionnalités de productivité, comme le multitâche via des fenêtres flottantes, sont bien pensées. L’interface est également rapide, sans bugs notables.

Performances et benchmarks

Lors de mes tests benchmarks, le OnePlus Open Apex Edition a atteint des scores impressionnants. Il a notamment affiché 1 750 000 points sur Antutu et 2100 en simple cœur ainsi que 5600 en multi-cœur sur Geekbench. Ainsi, il se hisse sans peine parmi les meilleurs smartphones du moment.

En usage quotidien, l’expérience est tout aussi convaincante. Tout fonctionne avec une fluidité remarquable, qu’il s’agisse de jouer à des jeux exigeants ou de naviguer entre plusieurs applications en multitâche. De plus, la gestion thermique est parfaitement optimisée, même après de longues sessions de jeu intensives.

Comparaison avec d’autres pliables

Par rapport au Galaxy Z Fold 5 ou au Huawei Mate X3, le OnePlus Open Apex Edition tient tête haut la main. Son écran principal est plus lumineux, et la charnière semble plus durable. Toutefois, il manque certaines options logicielles spécifiques aux pliables Samsung, comme le mode Flex. En termes de rapport qualité-prix, il se positionne avantageusement face à ses concurrents, grâce à son tarif légèrement inférieur.

