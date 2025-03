J’ai testé le Lexar NM790 ! Le SSD NVMe qui offre le meilleur rapport performance/prix ?

Mettre un SSD NVMe à l’épreuve, c’est toujours se confronter à une avalanche de questions. Le prix justifie-t-il vraiment les performances annoncées ? L’écart entre un Gen 3 et un Gen 4 se ressent-il au quotidien ? Avec le Lexar NM790, la marque affiche des chiffres ambitieux. Elle laisse entrevoir un disque dur rapide et accessible.

Le marché des SSD NVMe est une véritable course à la vitesse, où chaque nouvelle génération promet des gains de performance spectaculaires. Avec l’essor de la Gen 4, les débits explosent, ce qui réduit les temps de chargement et optimise les systèmes les plus exigeants. Mais entre les promesses marketing et la réalité, où se situe vraiment le Lexar NM790 ? Positionné comme un SSD performant à prix maîtrisé, il intrigue autant qu’il interroge. Est-il l’allié idéal des gamers, créateurs et power users, ou simplement un modèle de plus sur le marché ? Il était temps de le mettre à l’épreuve.

Caractéristiques techniques

Capacités : 1 To, 2 To, 4 To, 8 To

: 1 To, 2 To, 4 To, 8 To Format : M.2 2280

: M.2 2280 Interface : PCIe Gen 4 x4

: PCIe Gen 4 x4 Vitesses de lecture : Jusqu’à 7400 Mo/s

: Jusqu’à 7400 Mo/s Vitesse d’écriture : Jusqu’à 6500 Mo/s

: Jusqu’à 6500 Mo/s Température de fonctionnement : De 0 °C à 70 °C

: De 0 °C à 70 °C Température de stockage : De -40 °C à 85 °C

: De -40 °C à 85 °C Dimensions : 80 x 22 x 2,45 mm

: 80 x 22 x 2,45 mm Poids : 6 g

: 6 g Durée de vie estimée : 1,5 million d’heures

: 1,5 million d’heures Endurance (TBW) : Jusqu’à 1500 To écrits (modèle 2 To)

: Jusqu’à 1500 To écrits (modèle 2 To) Résistance aux chocs : Jusqu’à 1500G

: Jusqu’à 1500G Résistance aux vibrations : De 10 à 2000 Hz, jusqu’à 20G

: De 10 à 2000 Hz, jusqu’à 20G Garantie : 5 ans

Design et spécificités : un SSD qui joue dans la cour des grands

Dès le déballage, le Lexar NM790 affiche un design minimaliste, fidèle à ce que l’on attend d’un SSD NVMe. Il est disponible en plusieurs capacités, de 1 To à 8 To, et pour ce test, j’ai mis la main sur la version 2 To. Selon les promesses, ses vitesses de transfert vont jusqu’à 7400 Mo/s en lecture et 6400 Mo/s en écriture. Sur le papier, il se place clairement parmi les disques durs hautes performances de sa catégorie.

L’endurance est un critère essentiel pour juger de la longévité d’un SSD, et le modèle 2 To du NM790 annonce 1500 TBW (terabytes written). En d’autres termes, il est capable d’écrire 1500 téraoctets avant d’atteindre sa limite théorique. Autrement dit, même avec une utilisation intensive, il a de quoi tenir plusieurs années sans souci. Pour rassurer encore plus, Lexar offre une garantie de cinq ans, un standard sur ce segment.

Petit bémol cependant, pas de logiciel de gestion dédié fourni par la marque. Si vous aimez surveiller la santé de votre SSD ou optimiser ses performances, il faudra se tourner vers des logiciels tiers. Heureusement, des solutions gratuites existent et font très bien le travail.

Performances : que vaut vraiment le Lexar NM790 en test réel ?

Pour évaluer ses performances, j’ai soumis cette nouveauté de Lexar à une batterie de benchmarks sur une configuration équipée d’un Intel i9-12900 K. Mon appareil dispose également d’une carte mère Z690 Formula et de 32 Go de RAM. Les résultats sont parlants.

Avec PCMark 10 Data Drive Benchmark, le Lexar NM790 affiche un score solide. Cela confirme qu’il est parfaitement adapté à une utilisation polyvalente : stockage rapide, applications exigeantes, gaming ou montage vidéo.

Sous CrystalDiskMark (test 10 Go), les chiffres sont impressionnants avec une lecture séquentielle à 7278 Mo/s et une écriture séquentielle à 6389 Mo/s. À ce niveau, les transferts de fichiers volumineux se font en un éclair.

Le test ATTO Disk Benchmark, lui, montre que, même sur de petits fichiers, le Lexar NM790 reste performant. Dès que l’on passe à des blocs de 128 Ko ou plus, il dévoile toute sa puissance. C’est un point essentiel pour ceux qui manipulent des bases de données ou des projets multimédias lourds.

Enfin, AS SSD Benchmark révèle une belle stabilité sur des sessions prolongées. Cependant, une légère baisse de vitesse survient après la saturation du cache SLC. Rien d’anormal pour un SSD TLC sans DRAM. D’ailleurs, cette diminution ne se ressent que sur des copiés-collés massifs dépassant les centaines de gigaoctets.

Gestion thermique et endurance : un SSD qui reste sous contrôle

La gestion de la chaleur est fréquemment négligée lors du choix d’un SSD NVMe. Pourtant, elle impacte directement la durabilité et les performances. Après une heure de stress test sous Black Magic, la température relevée sur le Lexar NM790 était de 71 °C.

Ce chiffre est plutôt rassurant. Il signifie que ce SSD peut fonctionner sans dissipateur actif, à condition d’être installé dans un boîtier bien ventilé. Même en charge prolongée, il ne throttle pas de manière excessive, ce qui garantit des performances constantes pour du gaming ou du rendu vidéo.

En utilisation quotidienne, je n’ai pas constaté de chute brutale de performances, sauf après plusieurs cycles d’écriture lourde. Comme la plupart des SSD de cette gamme, il peut montrer quelques ralentissements une fois le cache SLC saturé. Cependant, cela reste anecdotique pour un usage classique.

Conclusion

Le Lexar NM790 coche toutes les cases d’un SSD NVMe Gen 4 performant et abordable. Il offre des vitesses solides, une bonne gestion thermique et un rapport qualité/prix qui le positionne parmi les meilleures options du moment. L’absence de logiciel dédié peut être un frein pour certains utilisateurs, mais les outils tiers disponibles compensent largement ce manque. Son endurance semble plus que correcte, mais seule une utilisation à long terme permettra de juger pleinement de sa fiabilité.Vous cherchez un SSD rapide et fiable pour booster votre PC, que ce soit pour du gaming, du montage vidéo ou un simple upgrade ? Le Lexar NM790 est une excellente option. Il rivalise sans problème avec des modèles plus chers, tout en restant plus accessible.

