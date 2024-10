Mémoire DDR5 et SSD : découvrez les nouveautés Lexar

Lexar dévoile une nouvelle gamme de produits qui allie performances élevées et fiabilité exceptionnelle. De la mémoire vive DDR5 aux SSD de pointe pour PlayStation 5 et PC, ces innovations répondent aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Solutions de mémoire vive ultra-performantes

Lexar continue de repousser les limites de la technologie avec sa nouvelle mémoire vive DDR5 ARES RGB. Conçue avec des puces DRAM SK Hynix, cette RAM permet d’atteindre des débits jusqu’à 8000 MT/s. Elle est compatible avec les profils Intel XMP 3.0 et AMD EXPO. Ce produit se distingue également par son design moderne et son éclairage RGB, compatible avec les systèmes de gestion des grands constructeurs de cartes mères. Cette RAM n’est pas uniquement performante. Elle apporte aussi une touche esthétique à toute configuration gaming grâce à son éclairage personnalisable. Lexar vise ainsi à offrir aux gamers et aux créateurs de contenu une expérience fluide et immersive.

SSD optimisés pour la PlayStation 5

Le SSD Lexar PLAY 2280 est conçu pour répondre aux besoins de stockage des joueurs sur PlayStation 5. Disponible en versions 2 ou 4 To, il permet d’étendre la capacité de la console et d’assurer des vitesses impressionnantes de 7400 Mo/s en lecture et 6500 Mo/s en écriture. Ce SSD au format M.2 2280 se distingue par son installation facile et son radiateur optimisé, garantissant un refroidissement efficace, essentiel pour de longues sessions de jeu. Le Lexar PLAY 2280 est le compagnon idéal pour tous les joueurs qui souhaitent agrandir leur ludothèque sans compromettre les performances. En effet, cette solution permet aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs jeux avec des temps de chargement minimaux. Ils peuvent profiter d’une grande capacité de stockage pour les titres les plus lourds.

Stockage externe et interne : la robustesse à l’honneur

Le stockage ne se limite pas aux consoles de jeu. Lexar propose également des solutions de stockage externe et interne adaptées à différents usages. Le SSD Lexar SL500, ultra compact, offre des vitesses qui va jusqu’à 2000 Mo/s via USB 3.2 Gen2x2. Sa version Armor 700 est spécialement conçue pour les aventuriers. Avec une certification IP66, ce modèle résiste à l’eau, à la poussière et aux chutes jusqu’à 3 mètres.

Pour les utilisateurs à la recherche de performances encore plus élevées, le SSD interne NM1090 en PCIe Gen5x4 propose des vitesses de lecture. Cela va jusqu’à 12 000 Mo/s. Il est équipé d’un radiateur à ventilation active et d’un éclairage RGB. Ce modèle haut de gamme assure une fiabilité exceptionnelle avec une endurance de 700 TBW pour la version 1 To, jusqu’à 3000 TBW pour la version 4 To. Ces produits témoignent de l’engagement de Lexar à fournir des solutions à la fois performantes et robustes. La marque répond aux besiubs de tous les types d’utilisateurs, qu’ils soient gamers, créateurs de contenu ou professionnels en déplacement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.