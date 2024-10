Paris Games Week 2024 : Le reconditionné au cœur du gaming

Du 23 au 27 octobre, la Paris Games Week 2024 revient avec un enjeu majeur : le gaming durable. Back Market met en avant des produits reconditionnés pour permettre aux gamers de s’équiper et de réduire leur empreinte carbone. Le secteur du jeu vidéo, souvent critiqué pour son impact environnemental, se tourne désormais vers des pratiques plus responsables.

Une alternative écologique pour les gamers

L’édition 2024 de la Paris Games Week marque un tournant pour le gaming durable. Alors que 43 % des Français possèdent une console de jeu, l’impact écologique de ces équipements ne peut être ignoré. Selon une étude de Cambridge University, la fabrication d’une PlayStation 4 génère à elle seule 89 kg de CO2, l’équivalent d’un trajet Lyon-Toulon en voiture. Face à ce constat, le reconditionnement apparaît comme une solution de choix. Back Market, leader français du reconditionné, propose aux consommateurs d’acheter des produits électroniques à moindre coût et de limiter leur impact sur l’environnement.

L’offre de reprise de Back Market simplifie la gestion des appareils électroniques inutilisés. Le consommateur partage les informations clés de son appareil via le site ou l’application mobile. En fonction de ces éléments, il reçoit une estimation de rachat par l’un des 1 800 reconditionneurs certifiés présents sur la plateforme. Si l’estimation convient, l’appareil est envoyé au marchand pour un contrôle rigoureux. En moins de six jours, l’utilisateur reçoit un virement bancaire.

Le reconditionné, une solution économique et éthique

Back Market n’est plus simplement un acteur de niche. Avec des produits reconditionnés certifiés, la plateforme démocratise l’accès à des technologies haut de gamme sans compromettre la planète. À l’occasion de la Paris Games Week, l’entreprise propose une large sélection de produits pour les amateurs de jeux vidéo : consoles, casques gaming, souris, et même des appareils de réalité virtuelle. Tous ces produits, rigoureusement contrôlés, sont proposés à des prix attractifs, souvent bien en dessous de leur coût initial. Cette démarche contribue non seulement à réduire l’empreinte carbone des consommateurs, mais aussi à offrir une alternative éthique et durable.

« Grâce à son offre de reprise, Back Market permet de donner une seconde vie à ses appareils inutilisés, tout en gagnant de l’argent », explique un porte-parole de l’entreprise. Ce processus encourage une consommation plus responsable. Le but est de donner une nouvelle vie aux appareils et de limiter la production de nouveaux équipements. Avec des initiatives comme celle-ci, le secteur du gaming montre qu’il est possible d’allier performance technologique et respect de l’environnement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

