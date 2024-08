Paris Games Week 2024 : le cosplay vu par une passionnée

La Paris Games Week (PGW) revient à Paris du 23 au 27 octobre 2024. Parmi les nombreuses figures attendues, Elisabeth, une cosplayeuse bretonne, s'apprête à illuminer le salon par sa passion et son talent. Cette édition promet encore une fois de réunir toutes les générations dans un espace inclusif, où chacun peut librement exprimer sa passion.

Le parcours inspirant d'Elisabeth

Elisabeth, alias Lili Dîn (@lili_din_farghul), illustratrice freelance basée à Brest, incarne parfaitement l'esprit de la PGW. Sa passion pour le cosplay trouve ses racines dans son admiration pour Lara Croft, héroïne emblématique de « Tomb Raider« . Dès son adolescence, elle reproduit le style de l'aventurière lors de carnavals et d'événements. « Adolescente, je me déguisais en Lara chez moi ou même au carnaval du lycée ! », raconte-t-elle. En quête de conseils en ligne, elle découvre l'univers du cosplay, un domaine où se mêlent création artistique et performance.

Dès la première édition de la Paris Games Week en 2011, Elisabeth s'y implique d'abord comme hôtesse. Rapidement, elle franchit le pas pour devenir une cosplayeuse reconnue. Elle collabore alors avec divers exposants et incarne des personnages iconiques tels que Jill Valentine de « Resident Evil », Aloy de « Horizon » ou Ellie de « The Last of Us ». « Mes compétences en cosplay nourrissent mon activité d'illustratrice et inversement mais c'est l'incarnation du personnage qui me passionne le plus », confie-t-elle.

Une passion qui dépasse les stéréotypes

Pour Elisabeth, le cosplay va bien au-delà des clichés. « Le cosplay ce n'est pas qu'un truc de nerds ou de professionnels. Comme le jeu vidéo, cela peut rester un loisir parmi d'autres. Pour ma part, c'est avant tout un “kiff” comme on dit : une façon ludique de renouer avec mon côté enfantin, le plaisir d'incarner un personnage, de m'amuser. »

Son approche unique du cosplay nourrit toutes les facettes de sa vie, y compris son goût pour le voyage. « J'ai pour projet de partir en Thaïlande pour recréer la tenue de Lara dans Tomb Raider: Underworld et organiser un shooting photo sur place. C'est une manière de mêler ma passion du cosplay avec mon envie de voyager. »

Elisabeth se prépare intensément pour chacune de ses incarnations. Elle va même jusqu'à s'entraîner physiquement pour être fidèle à ses héroïnes. « Quand je prévois un cosplay de Lara Croft, je m'entraîne intensivement dans les semaines qui précèdent pour être à la hauteur du personnage ! »

Un village cosplay au cœur de la PGW

En 2023, la Paris Games Week a inauguré un Village Cosplay, espace dédié à cette forme d'expression artistique. Fort de son succès, ce lieu sera de nouveau présent en 2024 avec encore plus de nouveautés immersives. « L'an dernier à la PGW, j'ai réalisé que j'avais vieilli quand on m'a demandé si j'étais déguisée en skin de Fortnite ! » plaisante Elisabeth. Pour elle, ce choc des générations souligne l'évolution constante de l'univers vidéoludique.

Cependant, au-delà des différences générationnelles, Elisabeth insiste sur l'aspect universel du cosplay. « Quand les fans te reconnaissent dans la peau de ton personnage, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est comme rencontrer Mickey à Disneyland : on oublie la personne sous le costume, on a le sentiment de voir le personnage en vrai, avec toutes les qualités et toutes les émotions qu'il incarne. » Quant à ses plans pour l'édition 2024 de la PGW, elle garde une part de mystère. « Je vais probablement revisiter mes classiques comme Lara Croft ou Ellie de The Last of Us. Mais qui sait ? Je réserve peut-être quelques surprises… »

Du 23 au 27 octobre 2024, la PGW invite tous les passionnés, qu'ils soient joueurs occasionnels ou cosplayeurs chevronnés, à se rassembler autour du jeu vidéo et de la pop culture.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

