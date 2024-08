Quelles sont les différences entre un disque dur classique et un disque dur SSD ?

Si vous lisez ces lignes, c'est peut-être parce que vous souhaitez investir dans un nouvel espace de stockage et que vous hésitez entre un disque dur et un SSD. On peut penser de prime abord que les différences sont négligeables… Mais c'est tout le contraire au moment d'utiliser l'un ou l'autre dans votre ordinateur. C'est pourquoi, notre article du jour va tenter de faire le point sur les grandes différences entre le SSD et le disque dur (aussi appelé HDD). Après avoir lu les lignes qui suivent, nul doute que vous devriez savoir lequel des deux choisir.

Une différence de conception entre le disque dur et le SSD

La première chose que l'on peut vous dire concernant les différences entre un HDD et un disque dur SSD, c'est qu'ils sont construits de manière totalement différente ! Ainsi, on remarque que le disque dur fonctionne mécaniquement : une tête vient lire et écrire sur des disques qui sont empilés dans le boîtier.

Au contraire, le disque SSD fonctionne entièrement électriquement, ce sont de simples impulsions électriques qui viennent marquer (et lire) vos données sur l'espace de stockage.

De par ce mode de fonctionnement, des avantages apparaissent en faveur de l'un de ces deux disques… le SSD.

Des avantages indéniables en faveur du disque SSD

Si vous faites le choix du disque dur SSD pour votre ordinateur, console ou autre appareil nécessitant un espace de stockage, alors vous allez profiter de quelques avantages:

– Des performances bien supérieures: un SSD est capable de lire et écrire des données beaucoup plus rapidement (jusqu'à 10 fois plus en moyenne). De plus, le temps d'accès se révèle bien plus court par rapport à un disque dur classique.

– Une fiabilité à la hausse: grâce à l'absence de pièces mécaniques, le disque dur SSD peut durer plus longtemps qu'un HDD. En effet, il est toujours plus facile de briser une pièce mécanique qu'autre chose…

– Une consommation d'énergie moindre: une nouvelle fois, c'est grâce à l'absence de pièces mécaniques que le SSD consomme moins d'énergie. C'est un avantage considérable pour l'utilisation dans un PC portable ou même sur des consoles comme le Steam Deck

– Un silence de fonctionnement: le SSD ne produit aucun bruit quand il fonctionne. Si vous aimez le calme lorsque vous utilisez votre ordinateur (notamment pour éviter les bruits parasites), alors le SSD se présente comme une merveille pour vous.

– Une chauffe réduite: enfin, lorsque vous utilisez un SSD plutôt qu'un HDD classique, alors vous pourrez remarquer que la chauffe est bien moins présente, ce qui permet d'augmenter la durée de vie du SSD, mais aussi des autres composants du PC.

Vous l'aurez compris, le disque dur SSD se présente comme un composant parfaitement adapté à notre utilisation moderne de l'informatique. Toutefois, le disque dur classique n'a pas dit son dernier mot. En effet, ce dernier est souvent meilleur marché que le SSD : si vous avez besoin d'un espace de stockage important (plusieurs Téraoctets), alors il sera certainement plus adapté à votre utilisation. Désormais, vous avez toutes les données pour faire votre choix : il ne reste plus qu'à vous lancer !

