Test du FunTomia Waveboard : un modèle haut en couleur !

Le test effectué sur le FunTomia Waveboard vous permettra de comprendre pourquoi ce modèle captive les amateurs de glisse. Sans être un skateboard électrique, cette planche arrive à proposer une expérience intéressante à ses utilisateurs.

Amateurs de skateboard et de nouvelles sensations, ce test du FunTomia Waveboard est pour vous. Nous vous détaillerons ici les différentes caractéristiques de la planche, ses atouts notables, l'utilisation possible et surtout la sensation unique que la planche est capable de vous procurer. Attachez bien vos ceintures.

Caractéristiques techniques

Marque : FunTomia

FunTomia Poids : 4 kg

4 kg Composants planche : granulé de plastique

granulé de plastique Charge maximale: 120 kg

120 kg Prix : 69 €

FunTomia Waveboard : qu'est-ce que c'est ?

Si son aspect semble si différent des planches de skate habituelles, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un modèle de waveboard, comme son nom l'indique.

Ainsi, comme tous les waveboards, il se distingue par une planche divisée en deux plateformes courbées soutenues par une barre métallique. Bien-sûr, on peut trouver des différences notables selon le modèle. Pour FunTomia, il s'agit de proposer des planches plus grandes avec un côté droit et plat au bout.

Un choix qui permet entre autres de le distinguer des autres, mais ce n'est pas tout. En effet, ce skateboard profite également de plus d'une dizaine de modèles aux couleurs variées. Cela permet ainsi à n'importe qui de trouver le style qui lui correspond. À cela s'ajoutent des roues rotatives de grande taille qui vous permet d'aller n'importe où en ville.

Car oui, le FunTomia Waveboard est un modèle particulièrement adapté pour la mobilité urbaine, notre test détaillé en est la preuve. Il s'adresse donc avant tout à ceux qui cherchent un appareil pour se déplacer rapidement sur d'assez courtes distances en ville, mais pas que. Ce modèle, de par ses caractéristiques, est idéal pour vous permettre de vous lancer dans des activités plus extrêmes comme l'exécution de tricks.

Test du FunTomia Waveboard : caractéristiques techniques

Afin de mieux comprendre les possibilités que vous offre le FunTomia Waveboard, un test complet s'impose.

Vous verrez ici les différentes spécificités de l'appareil, à commencer par ses composants.

Composants

Il est important de savoir que le FunTomia est conçu avec un deck robuste, essentiellement fabriqué avec du granulé de plastique de très haut de gamme.

Le côté souple du plastique se ressent notamment lors de l'utilisation, la planche étant particulièrement maniable. La taille optimale de la planche permet à n'importe qui d'y trouver confort stabilité, d'autant plus que le deck lui-même est assez plat. Comme tout bon waveboard qui se respecte, ce modèle profite d'une surface antidérapante afin de vous garantir un parfait équilibre, et ce, même lors de grands mouvements.

Si la planche constitue un atout de taille, les roues le sont d'autant plus puisqu'elles se distinguent des autres modèles de bien des aspects. Tout d'abord, vous avez ici des roues solides avec un roulement à billes ABEC-11. C'est simple, vous profitez d'une capacité de roulement exceptionnelle, et ce, peu importe la nature du terrain. En effet, la roue est capable de supporter les chocs. Mais le plus intéressant, c'est que vous avez ici des roues LED intégrées, s'illuminant parfaitement la nuit pour que vous soyez identifiable et que vous puissiez mieux voir.

Si ce modèle souffre d'un poids assez important, soit 4 kg, il compense avec une solidité exemplaire, capable de supporter près de 120 kg. Ainsi au niveau des composants, le test du FunTomia Waveboard s'est révélé être particulièrement concluant.

Capacités

Notre test du FunTomia Waveboard nous a montré que le modèle brille principalement en termes de maniabilité et de performance.

Sa grande planche permet ainsi de réaliser des mouvements techniques assez complexes puisque l'on a les pieds bien ancrés sur l'appareil. Ainsi, que ce soit pour la négociation de virages serrés ou bien exécuter des figures difficiles, cette planche est capable de tout faire. Cela en fait donc un choix idéal pour tous les amateurs de sensations fortes.

Avec sa capacité de charge exceptionnelle allant jusqu'à 120 kg, ce modèle est accessible à une large gamme de riders, allant des enfants aux adultes. Cette polyvalence est un réel atout pour ceux qui recherchent un waveboard capable de s'adapter à différents types d'utilisateurs et de styles de conduite. Même son poids assez élevé n'affecte pas l'expérience,

Ainsi, il s'agit d'un modèle à toutes les utilisations possibles en ville. Si vous êtes un débutant et que vous voulez vous améliorer ou bien que vous soyez un expert en quête de sensations fortes, ce modèle est fait pour vous.

Conduite

Niveau conduite, le FunTomia Waveboard se débrouille parfaitement avec un contrôle plus qu'agréable.

Cela résulte de son design, reproduisant ainsi parfaitement les mouvements de surfs et de snowboards. Il est important de savoir que les roues rotatives à 360° vous permettront de mieux vous mouvoir tout en vous offrant de nouvelles possibilités de déplacement. Ainsi, les utilisateurs pourront grandement varier leurs postures afin de profiter d'une conduite optimale partout. La barre de torsion joue également un rôle crucial dans la conduite du waveboard. En effet, elle permet une flexibilité et une réactivité accrues, essentielles pour gérer efficacement les virages.

Notre test du FunTomia Waveboard nous a montré une conduite simple, ne vous demandant pas un temps d'adaptation élevé.

Confort

Le niveau de confort a toujours été extrêmement important dans l'utilisation d'un skateboard, électrique ou non.

Le FunTomia Waveboard ne fait pas exception, et profite ici d'un deck parfaitement ergonomique. La grande taille des planches permet ainsi à n'importe qui de trouver la posture idéale. De plus, les roues en polyuréthane, en plus de permettre à l'appareil de mieux supporter les chocs, permettent également d'avoir un meilleur roulement.

Ainsi, vous n'avez pas à faire de grands efforts pour vous mouvoir, une légère poussée suffit à vous propulser. Facilement transportable malgré son poids, il vous est possible d'emmener votre planche partout où vous irez, pouvant contenir dans un sac à dos sans problèmes. Cela en fait un modèle plus que pratique qui ne se limite pas qu'à une seule utilisation.

Ainsi, en termes de confort de praticité, ce modèle de waveboard fait ici un sans-faute, montrant une grande polyvalence et facilité d'utilisation.

Test du FunTomia Waveboard : prix

Quand il est question d'acheter un skateboard, il est naturel de s'attarder sur le prix et de le comparer avec les offres de l'appareil.

Le FunTomia Waveboard coûte 69 €, ce qui en fait un modèle particulièrement abordable. En effet, on retrouve sur le marché des modèles similaires qui dépassent aisément les centaines d'euros. Pourtant dans le cas de ce modèle, en plus d'un prix accessible, vous avez également différentes qualités, comme une finition de qualité et des capacités de haut niveau.

Cela rend d'autant plus le rapport qualité-prix optimal, faisant de cette planche un modèle adapté à tous, petits et grands, débutants comme experts.

Il est vrai que les prix peuvent varier d'un revendeur à l'autre. Toutefois en général, le prix reste compétitif. Pour ceux qui recherchent un waveboard de qualité sans se ruiner, le FunTomia Waveboard représente un excellent investissement.

Faut-il être expérimenté pour utiliser le FunTomia Waveboard ?

L'un des grands avantages du FunTomia Waveboard est qu'il convient à la fois aux débutants et aux riders professionnels.

Grâce à sa conception intuitive et à ses caractéristiques de haute qualité, il est facile à prendre en main pour les nouveaux utilisateurs. Les gris pads antidérapants et la barre de torsion facilitent l'apprentissage des mouvements de base, tandis que les roues optimisées offrent une conduite stable et sécurisée.

Pour les riders plus expérimentés, le FunTomia Waveboard offre également une grande marge de progression. En effet, la réactivité de la barre de torsion et la fluidité des roulements permettent d'exécuter des figures plus complexes et des mouvements de conduite très avancés. Les utilisateurs peuvent ainsi continuer à améliorer leurs compétences et à repousser leurs limites en toute sécurité avec ce waveboard.

Ainsi, il est clair que le FunTomia Waveboard est un excellent choix pour tous les niveaux de riders. Sa parfaite combinaison de performance, de durabilité et de design en fait un produit de qualité supérieure, accessible à un prix compétitif. Alors, que vous soyez un débutant cherchant à apprendre ou un rider avec de longues années d'expérience en quête de nouveaux défis, le FunTomia Waveboard saura répondre à vos attentes. Le tout en vous offrant une expérience de conduite exceptionnelle.

