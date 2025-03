Tesla en chute libre : Les ventes s’effondrent de 50% en Europe !

Tesla, autrefois leader incontesté de la voiture électrique, voit ses ventes en Europe s’effondrer de 49 % en deux mois. Cette chute intervient alors que le marché de l’électrique est en plein essor sur le Vieux Continent. Entre une gamme vieillissante et les frasques politiques de son patron Elon Musk, Tesla semble payer le prix fort.

Une concurrence électrique en pleine ascension

Les ventes de voitures électriques ont progressé de 28,4 % en Europe en début d’année, mais Tesla est en plein marasme. Le constructeur américain a à peine immatriculé 19 046 véhicules en janvier et février 2025. Pourtant, il comptait 37 311 ventes sur la même période l’année précédente. Sa part de marché s’effondre ainsi à 1,1 %, un véritable camouflet pour la marque.

Pourquoi les ventes de Tesla baissent autant en Europe ? D’abord, la marque souffre d’un cruel manque d’innovations. Ses modèles phares, la Model 3 et la Model Y, peinent à se renouveler face à ses concurrents agressifs. Volkswagen, BMW et Renault multiplient effectivement les nouveaux modèles attractifs. De leur côté, les voitures chinoises, plus abordables, envahissent le marché. Tesla est également absente du segment des citadines alors que l’intérêt pour ces modèles explose.

L’impact d’Elon Musk sur les ventes de Tesla en Europe

Outre la gamme vieillissante, les prises de position controversées d’Elon Musk salissent aussi l’image de la marque. Le soutien qu’il affiche pour Donald Trump et à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), un parti d’extrême droite, a provoqué un véritable tollé en Europe. Résultat : de nombreux consommateurs délaissent Tesla par rejet de son dirigeant.

D’autre part, aux États-Unis comme en Europe, les actes de vandalisme contre les voitures Tesla se multiplient. Des autos incendiées en Allemagne aux concessions attaquées outre-Atlantique, l’image de la marque est de plus en plus ternie. Tout cela a contribué à la chute des ventes de Tesla en Europe. Certaines compagnies d’assurance veulent d’ailleurs augmenter leurs tarifs en raison des dégradations auxquelles ces voitures s’exposent.

Tesla fait ainsi face à une double menace : un manque d’innovation et une image controversée. La Model Q, qu’ils ont annoncée comme une voiture plus compacte et abordable, suffira-t-elle à inverser la tendance ? Rien n’est moins sûr, alors que les clients européens semblent de plus en plus se tourner vers d’autres marques de VE.

