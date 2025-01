CES 2025 : Les téléviseurs Samsung se modernisent avec Vision AI, à découvrir

Après les smartphones, les ordinateurs et divers dispositifs connectés, l’intelligence artificielle fait son apparition dans les téléviseurs Samsung lors du CES 2025. C’est l’objectif du géant coréen avec sa technologie Vision AI, qui arrive avec son lot d’avantages et de dangers.

Qu’est-ce que cela implique réellement ? Voici ce que les testeurs présents lors de l’événement en disent.

L’IA dans un téléviseur une nouveauté intéressante

Lors du CES 2025, Samsung a surpris tout le monde avec la nouvelle fonction de leur téléviseur. D’abord, elle facilite la configuration de l’appareil. En effet, les téléviseurs intelligents ne sont pas toujours faciles à utiliser.

En général, on règle seulement le son et l’image en une seule fois. Mais naviguer dans les menus selon les types de contenu (films, sports, talk-shows, etc.) peut s’avérer compliqué. Grâce à Samsung Vision AI, ces réglages peuvent être ajustés automatiquement en temps réel pour les optimiser.

La fonction prend également en compte l’environnement de l’appareil. On parle de la lumière ambiante et du bruit pour affiner les paramètres. C’est plutôt intéressant. Cependant, les véritables atouts de Vision AI se trouvent ailleurs.

Par exemple, Copilot de Microsoft se trouve dans les téléviseurs Samsung. Le fabricant sud-coréen indique qu’il collabore avec l’éditeur pour offrir « des expériences plus intelligentes et personnalisées« .

La société précise également que « ce partenariat permettra aux utilisateurs d’accéder à une large gamme de services Copilot, y compris des recommandations de contenu personnalisées ».

https://twitter.com/LoumGildas/status/1876923545856389513

La fonction Vision AI dans les téléviseurs Samsung, présentation lors du CES 2025

A proprement parler, Samsung Vision AI est un assistant pour simplifier les choses quand on règle un téléviseur.

Vous avez peut-être entendu parler de la fonction X-Ray disponible sur le service de streaming Amazon Prime Video. En mettant en pause un programme, elle permet d’afficher une fiche indiquant les acteurs présents à l’écran à ce moment-là et d’explorer leur filmographie.

Samsung Vision AI élève ce concept à un niveau supérieur. Après la fonction « Entourer pour chercher » de Google, Samsung introduit « Cliquer pour chercher » sur ses téléviseurs.

En appuyant sur le bouton approprié de la télécommande, il est possible de figer une scène. On peut alors obtenir des informations sur les acteurs, les vêtements qu’ils portent, le lieu de la scène ou même la composition du plat servi à table.

Une fonction de recherche et de réglage intéressante

Le fonctionnement de l’IA du téléviseur de Samsung présenté lors du CES 2025 n’est pas encore totalement clair. Samsung a précisé qu’elle utilise des flux de données en streaming pour trouver des informations.

Un autre usage de Vision AI est la capacité de traduire instantanément les sous-titres affichés à l’écran. C’est pratique lorsque l’on regarde une vidéo en version originale sans sous-titres en français. Cependant, il ne faut pas s’attendre à des miracles : l’IA ne peut pas traduire des dialogues s’il n’y a pas de sous-titres.

De même, son utilisation est impossible lors de la lecture d’un film Blu-Ray, par exemple. Par contre, les sources compatibles avec la fonction Samsung Vision AI sont : la TNT, Samsung TV Plus (le service de streaming maison) et les box TV connectées via HDMI.

