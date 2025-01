CES 2025 : Découvrez Ballie, le robot IA de Samsung

Que diriez-vous d’avoir un petit robot faisant office de projecteur roulant à la maison ? C’est actuellement possible, car Samsung a récemment conçu et présenté Ballie lors du CES 2025 avec d’autres innovations.

Déjà vu lors du CES 2020, ce petit robot n’était alors qu’un concept. Mais cette année, il devient réel et sera bientôt commercialisé aux États-Unis selon ces concepteurs. Voici de quoi il retourne.

Les fonctions de Ballie, le petit robot domestique intelligent conçu par Samsung

L’entreprise ayant conçu les smartphones Galaxy qui concurrencent les iPhones s’attaque maintenant au marché de l’IA. En ayant fabriqué Ballie, Samsung frappe fort dans le domaine de l’audiovisuel et du numérique.

Le petit robot peut en effet diffuser des informations et du contenu sur différentes surfaces. Et lors des démonstrations il s’avère qu’il peut exécuter diverses commandes.

Lorsqu’on a demandé à Ballie d’agrandir l’écran, le robot circulaire s’est retourné pour trouver un autre mur sur lequel il pouvait projeter une image plus grande. L’appareil est équipé de haut-parleurs intégrés pour le son.

Puis, il peut aussi allumer des lumières et divers produits domestiques intelligents par commande vocale. C’est un robot qu’il est donc assez intéressant d’avoir chez soi. Si vous avez des appareils numériques que vous désirez faire fonctionner à distance.

Samsung says its home robot, Ballie, will roll out the first half of 2025 https://t.co/85gTgxcgsS #robot — Thomas Skennerton (@TferThomas) January 8, 2025

Une invention présentée au CES 2025

Le CES 2025 se déroule à Las Vegas, et le robot Ballie de Samsung a plutôt été remarqué vu qu’il ressemble un peu à Wall-E et ses capacités ont pu être testé en réel. Sur place, on lui a demandé de partager des informations sur les attractions de Las Vegas et il a également pu projeter le film Uncharted sur un mur. Pas mal pour un nouvel appareil comme celui-ci.

Outre les commandes vocales, Ballie reconnaît également les « pressions du pied » sur un bouton virtuel pour effectuer une tâche, comme dire « OK » ou « Montrez-moi plus ». Cette interaction virtuelle est rendue possible par un ensemble de caméras et de capteurs.

Après avoir présenté deux vins et demandé lequel se marierait le mieux avec un steak, Ballie a été capable d’utiliser vos « pressions du pied » pour poser des questions complémentaires et finalement fournir une recommandation.

Ballie a des concurrents

Samsung n’est pas la première entreprise à tenter d’introduire des robots domestiques comme Ballie au CES de 2025.

Précédemment, Amazon a vendu le robot domestique Astro. Il est alimenté par Alexa et peut se déplacer librement dans une maison. Cependant, il n’est commercialisé que sur « invitation exclusive » et coûte 1 600 $.

LG a également affiché ses ambitions en matière de robots domestiques lors de précédents salons CES, mais on ignore quand et si ces produits seront un jour disponibles.Même Apple a fait l’objet de rumeurs de développement dans ce domaine. Un rapport de l’année dernière suggérait que la société étudiait le fait d’introduire de nouveaux appareils domestiques. Et récemment, des rumeurs affirment même qu’ils pourraient annoncer de nouveaux produits pour la maison intelligente dès le mois de mars 2025.

