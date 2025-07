Suivi santé et localisation : le Biotracker GPS pour chien

De nombreux propriétaires soucieux de la santé et du bien-être de leurs animaux, INVOXIA lance le Biotracker GPS, un capteur intelligent qui va bien au-delà du simple suivi de position. Cette innovation permet de surveiller en temps réel l’activité physique et les signaux vitaux des chiens.

INVOXIA, pionnier dans la technologie de géolocalisation, dévoile un nouveau produit innovant pour améliorer le bien-être des chiens : le Biotracker GPS. Ce capteur intelligent combine suivi de position, activité physique et surveillance de la santé des animaux. Conçu pour les maîtres soucieux de la santé de leurs compagnons à quatre pattes, il permet de détecter des anomalies. Grâce à cette technologie de rupture, le Biotracker GPS transforme la relation entre l’animal et son propriétaire pour les « pets parents ».

Un capteur multifonction pour le bien-être animal

Le Biotracker GPS d’INVOXIA est un véritable assistant santé pour chiens. Il offre une gamme complète de fonctionnalités. Cela va du suivi de la position du chien à la surveillance de son activité physique quotidienne. Ce capteur compact de 37 g est conçu pour se fixer facilement sur tous types de colliers et permet aux propriétaires de suivre à tout moment leur compagnon. Grâce à une technologie avancée, il mesure l’activité physique et détecte en temps réel les fréquences cardiaques et respiratoires, particulièrement importantes pour les chiens à risque.

Ce traceur GPS ne se limite pas à un simple suivi. Il alerte immédiatement les propriétaires dès qu’un changement significatif de santé est détecté. Cela inclut, par exemple, une fréquence cardiaque irrégulière ou une augmentation des signes de stress, ce qui offre ainsi une vigilance constante pour assurer le bien-être de l’animal.

Une technologie au service des vétérinaires et des propriétaires

Conçu pour être simple d’utilisation, le Biotracker GPS permet une consultation facile via l’application mobile dédiée. Les utilisateurs peuvent consulter l’historique des distances parcourues, recevoir des bilans de santé automatisés et suivre les rythmes d’exercice de leur animal. De plus, l’application envoie des alertes lorsque des signes de stress ou de sédentarité sont détectés. Cela permet au maître d’agir rapidement.

Biotracker GPS se démarque par sa capacité à partager les données de santé directement avec les vétérinaires. Cela facilite un suivi à distance et une gestion plus proactive des problèmes de santé. Il est même possible d’estimer, grâce à l’intelligence artificielle, des risques comme la fibrillation auriculaire, un trouble cardiaque silencieux mais couramment rencontré chez certaines races.

Lancement et d’autres nouveautés en cours chez INVOXIA

Ce capteur de santé révolutionnaire sera disponible à partir de ce mois de juillet 2025, avec un lancement exclusif sur le site invoxia.com avant de s’étendre à Amazon et aux vétérinaires. Proposé au prix de 149 € TTC pour le dispositif et 12 mois d’abonnement, il marque une étape clé dans la stratégie d’INVOXIA, leader de la pet tech. L’entreprise, déjà reconnue pour ses innovations en géolocalisation, ne compte pas s’arrêter là. Dès 2026, elle prévoit de lancer une litière et un panier connectés. Elle poursuit ainsi son objectif de créer un écosystème de santé complet pour les animaux. Avec le Biotracker GPS, INVOXIA ne se contente pas d’améliorer la surveillance des chiens, mais redéfinit la relation entre les propriétaires et leurs animaux. Un véritable nouveau standard dans la pet tech.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

