Invoxia : des traceurs GPS intelligents pour vivre sereinement

Invoxia propose une gamme de traceurs GPS conçus pour répondre à divers besoins de protection. Que ce soit pour assurer la sécurité de vos animaux, véhicules ou objets de valeur, la marque offre des solutions high-tech.

Les traceurs GPS ne sont plus réservés aux véhicules. Aujourd’hui, ils s’intègrent dans notre quotidien pour sécuriser nos proches, nos animaux ou nos objets de valeur. Invoxia se positionne comme un acteur incontournable de cette révolution connectée. Avec ses traceurs Minitailz, GPS Pro et GPS Classic, la marque française répond à des besoins concrets et variés.

Un traceur GPS pour la sécurité de votre chien : Minitailz

Invoxia se distingue par son traceur GPS Minitailz, un dispositif innovant destiné à la fois à la localisation et à la surveillance de la santé de votre chien. Cet outil intègre une balise GPS, ce qui permet de suivre la position de l’animal en temps réel. Il mesure également son rythme cardiaque, sa respiration, et bien plus encore. Ce dispositif offre aussi une autonomie impressionnante. Elle peut atteindre 15 jours. Les propriétaires peuvent ainsi rester sereins, même lors de sorties prolongées.

Le Minitailz va plus loin. Il inclut des alertes anti-fugue, un suivi de l’activité physique et des rapports de santé quotidiens. Grâce à des zones virtuelles personnalisées, il alerte en temps réel en cas de déplacement suspect de votre compagnon à quatre pattes. Une fonctionnalité particulièrement utile pour les chiens qui peuvent parfois s’éloigner sans qu’on s’en aperçoive.

Protection totale avec le GPS Tracker Pro

Pour ceux qui cherchent à sécuriser leurs véhicules ou objets précieux, le GPS Tracker Pro d’Invoxia s’impose comme la solution idéale. Grâce à sa connectivité 4G LTE-M, il assure une localisation ultra-précise et une couverture internationale. C’est un atout pour les voyageurs fréquents ou ceux qui souhaitent garantir la sécurité de leurs biens, où qu’ils soient.

Ce traceur GPS permet de suivre en temps réel la position de votre véhicule, moto, ou autre objet de valeur, et offre une autonomie de trois mois. La fonctionnalité d’alerte anti-vol vous prévient instantanément en cas de mouvement suspect, tandis que le système d’historique vous permet de retracer les trajets effectués. Selon Invoxia, le GPS Tracker Pro est un gage de tranquillité. Il offre une couverture mondiale et garantit une sécurité renforcée.

Une technologie de sécurité avancée pour tous les besoins

Que vous soyez à la recherche d’un traceur pour votre chien, vos objets de valeur ou même pour suivre des proches âgés, Invoxia propose des solutions de sécurité adaptées. Le GPS Tracker Classic, par exemple, est une option discrète et performante pour surveiller vos biens et offrir une tranquillité d’esprit à vos proches. Sa batterie longue durée, qui peut durer jusqu’à six mois, et sa technologie GPS fiable en font un choix incontournable. Il convient particulièrement à ceux qui privilégient la sécurité sans compromis. Les produits Invoxia sont ainsi bien plus que de simples traceurs : ils incarnent l’avenir de la sécurité connectée, avec des innovations destinées à répondre aux besoins variés d’une clientèle soucieuse de protéger ce qui lui est cher.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn