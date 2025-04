Transformez votre vieille TV en Smart TV avec STRONG Leap-Neve

Recycler un ancien écran et profiter des dernières innovations, c’est désormais possible avec le STRONG LEAP-NEVE. Ce dongle HDMI compact redonne vie à vos vieux moniteurs et téléviseurs via une interface Google TV moderne. L’appareil combine performance, connectivité avancée et commandes vocales pour une expérience 4K fluide et immersive. STRONG propose une solution aussi intelligente que durable. Elle allie écologie et haute technologie.

Une seconde vie pour vos écrans, sans compromis

À l’heure où le gaspillage électronique devient un enjeu de taille, la proposition de STRONG a de quoi interpeller. Avec le dongle LEAP-NEVE, même une ancienne télévision ou un écran d’ordinateur relégué au fond d’un placard peut retrouver une utilité bien actuelle. Il suffit de le connecter à un port HDMI pour accéder à une expérience Google TV fluide et complète. Une façon habile d’allonger la durée de vie des équipements sans sacrifier le confort numérique.

Ce geste écologique ne fait pas l’impasse sur la performance. Doté d’un processeur ARM Quad-Core, de 2 Go de RAM et de 8 Go de mémoire flash, le LEAP-NEVE garantit une navigation rapide et stable, même en 4K. Et ce n’est pas tout : il est compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos. Cela assure des images éclatantes et un son immersif, pour une immersion digne des plus grandes plateformes.

Une expérience Google TV complète et personnalisée

Derrière son format compact, le LEAP-NEVE cache une interface Google TV certifiée, pensée pour un accès direct à plus de 400 000 films et séries. Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, myCANAL, DAZN, Spotify : toutes les grandes plateformes sont de la partie. La navigation s’effectue via une interface claire, avec profils personnalisables, notamment pour les enfants. L’ajout de Google Assistant permet de piloter son contenu à la voix, cela simplifie encore l’expérience utilisateur.

Autre atout : la connectivité. Le dongle est l’un des rares du marché à proposer à la fois le Wi-Fi 6 bi-bande et un port Ethernet, pour une connexion sans latence, idéale pour le streaming UHD. Deux ports USB-C et le Bluetooth ouvrent la voie à une foule d’accessoires : écouteurs, enceintes, claviers, manettes.

Un pari technologique cohérent avec l’ADN STRONG

Je trouve que cette annonce qui, sans révolutionner le secteur, envoie un signal intéressant : celui d’une électronique repensée pour durer. Alors que le marché regorge de téléviseurs connectés souvent coûteux et suréquipés, STRONG prend le contre-pied avec une solution discrète, mais redoutablement efficace. Une proposition qui parle autant aux technophiles qu’aux utilisateurs soucieux de faire des choix durables. Le lancement du LEAP-NEVE s’inscrit dans une stratégie claire : faire évoluer l’usage domestique avec un dongle pratique et accessible. Proposé à 64,99€, ce dongle reflète la volonté de STRONG de démocratiser la Smart TV sans pousser à la surconsommation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn