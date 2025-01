CES 2025 : Dolby propose des expériences immersives en voiture

in

Dolby Laboratories a franchi une étape décisive. Effectivement, l’entreprise a repoussé les limites du divertissement embarqué. Présentée au CES 2025, sa technologie Dolby Atmos et Dolby Vision transforme les voitures en véritables salles de cinéma mobiles. Je vous partage les détails de cette innovation qui révolutionne le secteur automobile.

Dolby Atmos : une immersion sonore inégalée en voiture

Depuis son introduction dans l’automobile en 2023, Dolby Atmos s’est imposé comme un standard de l’audio premium pour les véhicules. En 2024, plus de 20 constructeurs, dont Cadillac, Volvo, Mercedes-Benz et Sony Honda Mobility, ont intégré cette technologie dans leurs modèles. Cadillac, par exemple, a lancé son système AKG à 19 haut-parleurs. Il intégre de série dans le modèle OPTIQ et conçu pour exploiter pleinement les capacités immersives de Dolby Atmos.

Cette technologie crée un paysage sonore en trois dimensions. Elle permet de localiser les instruments et les voix avec une précision exceptionnelle. John Couling, Senior Vice-Président de Dolby, déclare : « Dolby Atmos redéfinit la manière dont nous apprécions la musique et le son en voiture, en offrant une immersion unique. »

Dolby Vision : une expérience visuelle inégalée

Dolby Vision, reconnu pour ses images HDR riches en détails et en couleurs éclatantes, entre désormais dans l’univers automobile. Le modèle Li MEGA de Li Auto est le premier à profiter de cette innovation. Il offre une expérience visuelle immersive aux passagers. Je trouve que cette avancée est renforcée par la collaboration avec Samsung Display, qui intègre Dolby Vision dans ses écrans OLED destinés aux véhicules. Cette combinaison d’audio et de vidéo de qualité cinéma redéfinit les attentes en matière de divertissement embarqué. Elle transforme les trajets en véritables moments de plaisir immersif.

Une technologie accessible à tous

En plus des nouveaux modèles de voitures, Pioneer propose des solutions pour intégrer Dolby Atmos dans des systèmes audio existants. Cette initiative démocratise l’accès à une expérience sonore immersive, même pour les véhicules plus anciens. Le catalogue de contenus Dolby Atmos est en pleine expansion. Il inclut des morceaux d’artistes du Top 100 Billboard 2024 et des podcasts disponibles sur Audible. Cela montre ainsi l’engagement de la marque envers une adoption globale de cette expérience immersive en voiture.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



