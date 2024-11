Spider-Man : Son successeur aura bientôt droit à son film !

Une nouvelle rumeur concernant Miles Morales alimente les discussions parmi les fans de Spider-Man. Le public le connaît principalement pour ses apparitions dans les films d’animation et les jeux vidéo. Apparemment, le jeune héros est sur le point de franchir une nouvelle étape en apparaissant enfin en live-action.

Miles Morales, un héros incontournable dans l’univers de Spider-Man

Miles Morales est encore relativement nouveau dans l’univers de l’homme araignée. Cela dit, il est rapidement devenu un personnage central. Il doit surtout sa renommée à ses deux films d’animation à succès, Spider-Man: Into the Spider-Verse et Spider-Man: Across the Spider-Verse. En outre, le jeune héros est aussi apparu dans les jeux vidéo, notamment Marvel‘s Spider-Man de Insomniac Games. Cela a contribué à solidifier sa popularité.

Loin de l’image du Spider-Man classique incarné par Peter Parker, Miles Morales se distingue par son héritage biracial et ses pouvoirs uniques. Cet aspect fait de lui un héros que de nombreux fans apprécient. Ceux qui recherchent de la diversité dans les films de super-héros affectionnent particulièrement Miles. C’est pourquoi l’attente de voir le personnage en live-action grandit chaque jour. D’ailleurs, cette possibilité devient plus tangible avec les derniers développements dans l’industrie.

Un film live-action avec Miles Morales en préparation ?

Beaucoup attendent avec impatience un film live-action de Spider-Man avec Miles Morales. Ces derniers mois, plusieurs figures majeures du cinéma et de l’industrie Marvel ont évoqué cette possibilité. Des discussions seraient en cours pour intégrer le personnage dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Kevin Feige, président de Marvel Studios, et Amy Pascal, productrice des films Spider-Man, l’ont confirmé.

Plus récemment, lors de la promotion du film Don’t Move, les réalisateurs Adam Schindler et Brian Netto ont révélé une information intéressante. Ils ont discuté avec Sam Raimi, le réalisateur de la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Selon eux, l’éventualité de voir Miles Morales sur grand écran a bien été abordée.

🚨Le président de MARVEL STUDIOS (Kevin Feige) aimerait que MILES MORALES soit introduit dans le MCU en live action après la sortie du film Beyond the Spider-verse ! pic.twitter.com/kn3b7vbpyU — Gaak.fr (@gaak_fr) November 9, 2024

Pour Brian Netto, l’idée de voir un acteur biracial jouer le rôle de Spider-Man, et plus précisément celui de Miles Morales, est particulièrement émotive. De fait, son propre fils, qui est noir et portoricain, lui rappelle les origines du personnage. Bien qu’une confirmation officielle semble encore prématurée, l’enthousiasme autour de ce projet continue de croître. En tout cas, on est tous d’accord qu’un live-action avec Miles Morales est désormais une question de « quand » et non de « si ».

