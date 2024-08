La suite de Spider-Man Beyond the Spider-Verse est-elle en danger ? La star brise le silence !

Est-ce que la production de Spider-Man : Beyond the Spider-Verse rencontre de nombreux problèmes qui peuvent d'impacter sa sortie ? Découvrez les réponses aux questions que les fans se sont posés pour la suite de ce film Spider-Verse depuis 2023 dans ce qui suit !

Depuis leur lancement, les films d'animation du Spider-Verse de Sony Pictures ont conquis le cœur des fans et accumulé des récompenses prestigieuses. Pourtant, le troisième opus très attendu, Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, semble aujourd'hui plongé dans une zone d'incertitude.

Les retards de production et les grèves hollywoodiennes ont semé le doute : la suite du film est-elle compromise ? Karan Soni, la voix de Spider-Man India, vient de briser le silence, dévoilant des détails cruciaux sur l'état actuel du projet. Une révélation qui pourrait bien changer la donne…

Spider-Man : Beyond the Spider-Verse : où se situe le projet actuellement ?

Dans une récente interview accordée au Times of India, Karan Soni a partagé des nouvelles rassurantes pour les fans inquiets. Malgré les nombreux défis, le travail sur Beyond the Spider-Verse avance bel et bien. L'acteur a confirmé que l'équipe de doublage commencera l'enregistrement de leurs dialogues dans quelques mois. Cette annonce est donc un bon signe. En effet, l'opus a tout simplement pris du retard par rapport à ce qui avait été annoncé.

Rumour



Beyond the spider-verse will NOT release on March 2024 and it's going to be delay till 2025/2026



Via @CanWeGetToast pic.twitter.com/AylttiVspg June 23, 2023

Certes, la production a connu de nombreux problèmes dans la réalisation de Beyond the Spider-Verse. Après la sortie de Spider-Man : Across the Spider-Verse en 2023, des rapports inquiétants ont émergé. Ce rapport a mis en avant de sérieux problèmes, qu'artistes et animateurs ont confirmé. Cette annonce a plongé l'avenir du film dans le flou total pendant presque un an.

Quant aux producteurs, Phil Lord et Chris Miller, ont expliqué que le retard n'était pas seulement dû aux difficultés techniques. Les deux se sont mis aussi d'accord pour livrer un film de qualité irréprochable. C'est la raison pour laquelle la date de sortie en mars dernier avait été reculée.

Une intrigue qui s'annonce déjà intéressante pour les fans de l'homme-araignée

Beyond the Spider-Verse devrait explorer les conséquences de la fin spectaculaire de Across the Spider-Verse. Cette suite nous permettra de découvrir comment Miles Morales pourra sortir de cet univers alternatif face à sa version maléfique. Jake Johnson, la voix de Peter B. Parker, a également partagé son enthousiasme pour le projet. Ce dernier a souligné l'engagement des réalisateurs à repousser les limites pour offrir un film exceptionnel.

Effectivement, les déclarations de Karan Soni sont encourageantes. Cependant, elles ne lèvent pas totalement le voile sur les nombreux défis auxquels Beyond the Spider-Verse doit encore faire face. Jusqu'à l'heure où nous écrivons, le film de super-héros de Sony reste sans date de sortie officielle. Malheureusement, les fans devront s'armer de patience.

Une chose est sûre, les créateurs sont déterminés à offrir une suite à la hauteur des attentes. Et cela même s'ils vont prendre le temps nécessaire pour peaufiner chaque détail. En attendant, le mystère reste entier et l'excitation des fans continue d'atteindre son paroxysme…

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.