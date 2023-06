Qu’attendre de Spider-Man Beyond the Spider-Verse ? Une fin à la Endgame ?

Spider-Man : Across the Spider-Verse est un film colossal qui ne peut être raconté en seulement 2 heures et 16 minutes. La suite tant attendue se termine par une carte de titre qui annonce clairement : « À suivre… ». Cette fin inachevée pose les bases d’une suite qui promet d’être le plus grand film de super-héros animé jamais réalisé. En outre, aura-t-on un film Spider-Man Beyond the Spider-Verse à la Endgame ?

Spider-Man : Beyond the Spider-Verse – Un Rendez-vous en 2024

La suite s’intitule Spider-Man : Beyond the Spider-Verse et sa sortie est prévue pour le 29 mars 2024. Les fans de bandes dessinées devront attendre moins d’un an avant de découvrir l’aventure complète de Miles Morales sur grand écran. Beyond the Spider-Verse est annoncé comme un succès encore plus grand que ses prédécesseurs.

Une Fin en Cliffhanger Évocatrice

La fin en cliffhanger de Across the Spider-Verse rappelle la conclusion célèbre de Avengers: Infinity War. De plus, elle suggère que Spider-Man Beyond the Spider-Verse rivalisera avec Avengers: Endgame.

Des Personnages Principaux dans des Situations Différentes

Across the Spider-Verse laisse les personnages principaux dans des situations différentes. Miles Morales se retrouve coincé dans un univers sans Spider-Man, tandis qu’une version alternative de lui-même est devenue le Rôdeur criminel. Miguel O’Hara et Jessica Drew s’associent à Ben Reilly pour empêcher Miles d’empêcher la mort de son père et vaincre The Spot.

L’Équipe de Gwen Stacy et les Alliés Inattendus

Gwen Stacy recrute Peter B. Parker, Spider-Punk, Spider-Byte et Spider-Man India pour retrouver Miles, sauver son père et vaincre The Spot. Elle parvient même à convaincre Spider-Man Noir de les aider dans leur quête. De plus, elle persuade également Peni Parker et Spider-Ham, tous introduits initialement dans Into the Spider-Verse.

Une Confrontation Imminente

Il est probable que l’équipe de Gwen finisse par se heurter à l’équipe de Miguel O’Hara et Jessica Drew dans Beyond the Spider-Verse. De plus, The Spot revient dans l’univers de Miles, menaçant ainsi sa famille et le multivers tout entier.

Le Destin du Multivers en Suspens

Le destin du multivers est en suspens à la fin de Spider-Man : Across the Spider-Verse. Beyond the Spider-Verse devra résoudre les conflits entre les sligneurs de toile et faire face à la menace posée par The Spot.

Préparer une Suite Épique

La tâche de raconter une histoire encore plus grande que celle de Across the Spider-Verse n’est pas facile. Cependant, le film prépare sa suite avec détermination et anticipation. Reste à voir si le film de 2024 pourra réellement égaler l’ampleur apocalyptique d’un blockbuster tel que Avengers : Endgame.

Une Expérience Cinématographique Colossale

Beyond the Spider-Verse promet une expérience cinématographique colossale avec un conflit similaire à celui de Civil War. De plus, la quête dangereuse de The Spot pour ruiner la vie de Miles ajoute une dimension palpitante. Spider-Man Beyond the Spider-Verse pourrait bien être aussi grand et ambitieux que n’importe quel autre film de super-héros jamais réalisé à l’image de Endgame.