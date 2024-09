Spider-Man 4 : aura-t-on droit à plusieurs Peter Parker ?

Alors que la sortie de Spider-Man 4 profile à l’horizon, on se demande si nous n’aurons pas droit à plusieurs Peter Parker dans ce film ? Si vous vous êtes posé cette question à cause du multivers dans lequel l’homme-araignée à évoluer précédemment, vous êtes ici au bon endroit pour avoir la réponse à votre question !

Après le succès de Spider-Man: No Way Home, où Tom Holland a partagé l’écran avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, les fans se demandent si cette formule sera reprise. Bien que Marvel et Sony n’aient pas encore officialisé la présence des anciens Spider-Men, des rumeurs circulent sur ce sujet. D’une part, il semble que Sony envisage un nouveau film multivers pour égaler l’ampleur de No Way Home, avec un retour potentiel de Maguire et Garfield.

Toutefois, Marvel Studios semble pencher pour un film plus terre-à-terre, centré sur le Peter Parker de Holland et sur son quotidien après les événements de No Way Home. Alors, entre les deux options, laquelle sera retenue pour le nouveau Spider-Man 4 ?

Spider-Man 4 : possibilité d’avoir plusieurs Peter Parker mais…

L’idée d’un retour d’Andrew Garfield et Tobey Maguire dans Spider-Man 4 est tentante, mais elle pourrait être repoussée jusqu’à Avengers: Secret Wars. Dans cette nouvelle saga, ces Spider-Men pourraient à nouveau s’unir. Si un caméo devait avoir lieu dans Spider-Man 4, il resterait probablement discret. On envisage une scène post-crédit pour annoncer une future réunion dans un contexte plus large.

Bien que ce nouveau film puisse rester plus intimiste, il n’est pas exclu que le multivers fasse à nouveau son apparition sous une forme ou une autre. Spider-Man 4 pourrait laisser la porte ouverte à des collaborations futures avec d’autres versions de Peter Parker.

Qu’est-ce que nous savons sur ce nouveau projet mettant en vedette le Tisseur ?

Outre ses spéculations, est-ce que Sony Pictures et Marvel Studios vont s’unir pour produire le prochain Spider-Man ? En effet, plusieurs indices laissent penser que le projet se trouve sur le bon chemin. Des rumeurs persistantes évoquent des discussions en cours entre les studios et les principaux acteurs de la franchise. Tom Holland, qui a incarné le héros dans les trois derniers films, a exprimé son enthousiasme pour poursuivre le rôle. Cependant, il reste à voir comment les équipes créatives envisagent le développement de l’histoire.

Toutefois, le développement de Spider-Man 4 avec ou sans plusieurs Peter Parker devra surmonter de nombreux défis. Parmi cela, il faut noter l’équilibre entre la continuité de l’univers cinématographique Marvel (MCU) et les attentes des fans. Ces derniers espèrent entre autres une histoire aussi captivante que celle de No Way Home. La pression est donc à son cran pour les scénaristes et les réalisateurs. Ils devront donc innover tout en respectant l’héritage des films précédents. De quoi laisser les fans prendre leur mal en patience !

