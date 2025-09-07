IER-EX15C : les écouteurs USB-C pas chers signés Sony

Sony propose de nouveaux écouteurs USB-C filaires, les IER-EX15C. Conçus pour la simplicité et le confort, ils allient qualité sonore et engagement environnemental.

La marque Sony enrichit son catalogue avec les IER-EX15C, de nouveaux écouteurs intra-auriculaires filaires dotés d’une connectique USB-C®. Disponibles dès le 3 septembre 2025 pour 25 €, ils se distinguent par un design compact, une expérience Plug-and-Play sans recharge et un engagement affirmé en matière de durabilité.

Une expérience sonore équilibrée dans un format miniature

Les IER-EX15C intègrent un haut-parleur de 5 mm. Ce dernier est équipé d’une membrane à haute compliance. C’est un choix technique qui privilégie la précision des voix et la richesse des basses malgré un format très réduit. Cette configuration vise un usage polyvalent : écouter de la musique, passer des appels ou visionner des vidéos sans compromis sur la clarté sonore.

Dans un secteur dominé par le sans-fil, Sony mise ici sur la stabilité d’une connexion filaire, renforcée par l’USB-C®. C’est un standard désormais omniprésent sur smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Cette orientation répond à une tendance : une partie du public reste attachée à des solutions simples, fiables et immédiatement fonctionnelles, sans les contraintes de charge ou de compatibilité Bluetooth.

Un confort d’utilisation pensé pour le quotidien

Au-delà de la qualité sonore, la marque met en avant l’ergonomie. La télécommande intégrée permet de gérer volume, lecture et appels d’un seul geste, sans manipulation de l’appareil connecté. Un détail qui peut faire la différence en mobilité, notamment pour les étudiants ou professionnels qui alternent musique et visioconférences. Sony a également intégré un câble dentelé.

Cela limite les nœuds et et facilite le rangement, tandis qu’un ajusteur de câble renforce le confort d’usage. Avec 3 tailles d’embouts en silicone, le constructeur vise un ajustement universel et durable. Proposés en noir, blanc, bleu ou rose, ces écouteurs s’adaptent aussi à un usage plus personnel, où l’esthétique compte autant que la praticité.

Gamme accessible avec un engagement environnemental

Sony accompagne ce lancement d’un message plus large : la boîte des IER-EX15C est conçue sans plastique, en cohérence avec les objectifs environnementaux de l’entreprise. Ce choix n’est pas anodin. Dans l’industrie électronique, la pression pour réduire l’impact écologique des emballages s’accentue. Les grandes marques cherchent désormais à afficher des engagements concrets, visibles par les consommateurs. Proposé à 25 €, Sony montre que durabilité et entrée de gamme ne sont pas incompatibles. Le pari est intéressant : séduire les utilisateurs soucieux de l’environnement et proposer une alternative simple et fiable aux écouteurs sans-fil, souvent plus coûteux et plus éphémères.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

