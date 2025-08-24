Sony INZONE : casques et accessoires eSport dévoilés

Sony élargit sa gamme INZONE avec de nouveaux casques, écouteurs et périphériques gaming. Ils sont conçus avec Fnatic pour une expérience eSport ultime.

Sony poursuit son ambition dans l’univers gaming avec l’expansion de sa gamme INZONE, dédiée aux joueurs PC et à l’eSport. Casques nouvelle génération, écouteurs optimisés pour les compétitions, clavier compact et rapide, souris ultra-légère et tapis de précision viennent compléter la collection. Développés en étroite collaboration avec l’équipe professionnelle Fnatic, ces équipements répondent aux attentes des gamers les plus exigeants.

Un casque H9 II pensé pour l’eSport et le confort longue durée

Le nouveau INZONE H9 II devient le modèle phare de la gamme. Léger (260 g), il mise sur la précision audio et une suppression de bruit avancée, héritée du savoir-faire de Sony dans ses casques premium. L’intégration des haut-parleurs du WH-1000XM6 assure une clarté exceptionnelle, que ce soit pour capter des bruits subtils à distance ou restituer des basses profondes. Les ingénieurs de Sony ont travaillé main dans la main avec Fnatic pour optimiser chaque détail : emplacement des boutons, design des LED, qualité du micro.

Résultat, des microphones cardioïdes hautement directionnels, capables de capter la voix avec netteté tout en filtrant les bruits ambiants grâce à une IA dédiée. Les joueurs bénéficient ainsi d’échanges d’équipe clairs, un avantage de taille en tournoi. La connectivité hybride – dongle USB-C 2,4 GHz à faible latence et Bluetooth LE Audio – permet de jongler entre sessions gaming et appels téléphoniques. Avec 30 heures d’autonomie et un arceau repensé pour répartir le poids, Sony cible les compétitions intensives autant que les longues sessions en streaming.

INZONE E9 et KBD-H75 : des outils calibrés pour la compétition

Aux côtés du casque, Sony introduit les écouteurs filaires INZONE E9, premiers modèles de la marque approuvés pour le championnat Apex Legends Global Series Year 5. Entièrement fermés, ces intra-auriculaires assurent une réduction passive du bruit optimale et une restitution sonore calibrée par Fnatic pour repérer des indices subtils, comme des pas ou des rechargements d’armes. Un argument de poids pour les amateurs de FPS en ligne.

Autre nouveauté marquante : le clavier mécanique INZONE KBD-H75. Compact (format 75 %), il adopte des rapid triggers pour activer ou désactiver une frappe sans attendre le retour de la touche, le tout soutenu par une fréquence d’interrogation allant jusqu’à 8 000 Hz. Cette réactivité extrême répond aux exigences des joueurs professionnels, où chaque milliseconde compte. Pour le confort, le clavier s’appuie sur un support monté sur joint qui absorbe chocs et vibrations. Avec son châssis en aluminium et ses touches programmables, il vise à concilier robustesse, ergonomie et personnalisation. Un lancement prévu en 2026 sur le marché français.

Une souris ultra-légère et des tapis calibrés pour les pros

La souris gaming INZONE Mouse-A complète la gamme. Avec seulement 48,4 g, elle rivalise avec les modèles les plus légers du marché, tout en affichant une robustesse renforcée grâce à sa coque en microsphères de verre. Elle intègre un capteur exclusif atteignant 30 000 DPI, 70G d’accélération et 750 IPS, assurant un suivi d’une précision chirurgicale. La fréquence d’interrogation de 8 000 Hz et ses switches optiques sans contact confèrent une rapidité et une stabilité remarquables. Là encore, les retours des joueurs Fnatic ont façonné le design final pour garantir une prise en main optimale, même sous pression.

Sony propose deux tapis de souris : le Mat-F (6 mm d’épaisseur, résistance calibrée pour la visée fine) et le Mat-D (4 mm, glisse fluide pour les joueurs à haute sensibilité). Conçus avec Fnatic, ils allient vitesse, précision et durabilité, grâce à des coutures anti-effilochage et des bords abaissés. Avec ces annonces, Sony confirme son ambition : transformer INZONE en un véritable arsenal pour joueurs compétitifs, en mariant innovations techniques et expertise eSportive.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

