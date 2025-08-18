Nouveaux claviers mécaniques CHERRY : compacts, design et ultra silencieux

CHERRY révolutionne le bureau avec ses nouveaux claviers mécaniques haut de gamme. Silencieux, compacts et sans fil, ils offrent confort, performance et durabilité pour le télétravail comme pour le bureau.

CHERRY annonce quatre nouveaux claviers mécaniques conçus pour le bureau et le télétravail : KW 300 MX, KW 300W MX, KW 550 MX LP et KW X ULP 2.0 MINI. Silencieux, durables et ergonomiques, ils ambitionnent de concilier confort d’utilisation et exigences professionnelles, loin de l’image gaming habituellement associée au mécanique.

Une réponse claire à la demande du marché

Le constructeur allemand n’a pas manqué d’écouter ses utilisateurs. Comme le souligne Tanja Knahn, directrice de la marque et de la communication : « Nous avons clairement entendu les nombreuses voix de nos utilisateurs. […] C’est précisément ce désir que nous comblons avec nos modèles compacts et durables KW 300 MX, KW 300 MX, KW 550 MX LP et KW X ULP 2.0 MINI ».

Dans un secteur longtemps dominé par des périphériques orientés gaming, CHERRY repositionne son expertise vers les environnements professionnels. Cette évolution reflète une tendance de fond ! Les salariés veulent bénéficier des avantages du clavier mécanique sans les inconvénients sonores ou esthétiques qui dérangent au bureau. Vous l’aurez compris ! CHERRY ne cherche pas à séduire uniquement les technophiles, mais vise un public plus large, celui du télétravailleur exigeant comme du salarié en open space.

KW 300 MX et KW 300W MX : compacts, silencieux et sécurisés

Avec leurs 82 touches et leur boîtier isolé, les modèles KW 300 MX et KW 300W MX promettent une frappe douce et discrète. De plus, les nouveaux commutateurs MX2A et les capuchons PBT assurent robustesse et confort. Les touches interchangeables, quant à elle, facilitent l’adaptation à Windows ou macOS. Les fonctions ne sont pas en reste : rétroéclairage blanc réglable, molette multifonctions, fréquence d’échantillonnage de 1000 Hz, anti-ghosting et cryptage AES-128.

Les claviers se connectent en Bluetooth 5.2 ou via USB-C. La démarche écologique est notable : 65 % du boîtier inférieur est en plastique recyclé et l’emballage se passe de plastique. Le prix public conseillé est de 139,99 €, une stratégie qui positionne CHERRY sur le segment premium accessible. Cette double logique illustre l’évolution des attentes dans l’équipement de bureau.

KW 550 MX LP et KW X ULP 2.0 MINI : entre design épuré et ultra-compacité

Le KW 550 MX LP mise sur un format 96 %. Il intègre les nouveaux commutateurs Low Profile 2.0. Plus fins (moins de 22 mm), ils réduisent le bruit et prolongent la durée de vie du produit. L’éclairage reste sobre, avec un rétroéclairage blanc ajustable. Le clavier, proposé à 119,99 €, incarne le compromis entre compacité et confort. Pour les adeptes de mobilité, le KW X ULP 2.0 MINI franchit une nouvelle étape. Avec un format 75 %, un châssis en aluminium anodisé et des switches ultra-bas profil, il condense l’expérience mécanique dans un gabarit minimaliste.

Compatible Windows et MacOS, il offre trois modes de connexion, un indicateur lumineux de charge et une housse de transport recyclée. Disponible au prix de 219,99 €, ce modèle se positionne comme un objet hybride : outil de productivité et accessoire design. Le choix de CHERRY d’élargir son offre démontre une volonté d’occuper tous les segments d’un marché en pleine mutation, où le clavier devient un véritable prolongement du poste de travail.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

