J’ai testé la Cherry M64 Pro : l’ultra‑réactivité suffit-elle à elle seule ?

La Cherry M64 Pro Wireless mise sur l’ultra‑rapide 8 000 Hz et une forme ergonomique audacieuse. Je l’ai testée pour juger si cette promesse se concrétise réellement en usage.

La Cherry XTRFY M64 Pro Wireless intrigue dès sa présentation. Une souris gaming ultra‑légère à 55 g, un polling rate jusqu’à 8 000 Hz et un capteur PixArt PAW 3395… sur le papier, tout est pensé pour séduire les joueurs compétitifs. Mais ces caractéristiques suffisent‑elles face à des références comme la Logitech G Pro X Superlight ou la Razer Viper V3 Pro ?

J’ai voulu savoir si cette souris, sans logiciel dédié et au design atypique, tient réellement ses promesses en jeu. Est‑elle confortable pour des sessions prolongées ? L’autonomie reste‑t‑elle viable en mode 8 K ? Et surtout, l’avantage de l’ultra‑réactivité est‑il perceptible dans la pratique ? Voici mon test complet, basé sur une analyse concrète et des retours utilisateurs authentiques.

Fiche technique

Caractéristiques Détails Modèle Cherry XTRFY M64 Pro Wireless (8K) Capteur PixArt PAW3395 DPI max. 26 000 DPI Taux de rafraîchissement 125 / 250 / 500 / 1000 / 4000 / 8000 Hz Poids 55 g Connexion Sans fil 2,4 GHz avec dongle USB 8K inclus Autonomie Jusqu’à 90 h (mode standard 1000 Hz) Recharge Câble USB‑C flexible (EZcord) Nombre de boutons 3 principaux + switch DPI Compatibilité Windows, macOS, Linux Dimensions 118 x 63 x 38 mm Couleurs disponibles Noir, Blanc

Prise en main & design

Dès l’ouverture, la M64 Pro surprend par sa légèreté. Avec seulement 55 g, elle s’inscrit parmi les souris les plus fines et agiles du marché. Le design adopte une forme ergonomique pour droitiers, avec un profil bas à l’avant qui favorise les grips claw et fingertip. La coque est pleine, sans perforations, ce qui lui confère un toucher lisse et une sensation de solidité malgré le poids réduit.

La finition est soignée, mais volontairement minimaliste. Aucun RGB, aucune extravagance : tout est pensé pour la performance pure. La molette propose un retour net, sans bruit excessif, et les clics principaux sont fermes, équipés de switches optiques garantissant une latence très faible.

Dans la boîte, on retrouve un câble USB‑C EZcord ultra‑flexible pour la recharge et le mode filaire, ainsi qu’un dongle 8 K indispensable pour exploiter le polling rate maximal. L’ensemble inspire confiance, avec une attention portée à la praticité pour l’esport.

Expérience utilisateur

La M64 Pro se distingue par sa simplicité. Aucun logiciel n’est nécessaire : les réglages DPI et taux de polling se font via des switches intégrés sous la souris. Cette approche plaira aux puristes, mais peut frustrer ceux qui aiment personnaliser macros et profils RGB.

En jeu, la légèreté et la réactivité se ressentent immédiatement. À 8 000 Hz, le mouvement est d’une fluidité extrême, mais cette différence est réellement perceptible uniquement pour les joueurs FPS compétitifs avec un écran 240 Hz ou plus. Pour la bureautique ou les MOBA, un taux de 1 000 Hz reste suffisant.

Le confort dépend du grip. Sa forme fine et son avant très bas favorisent les prises claw et fingertip, mais un palm grip prolongé peut fatiguer la main. L’absence de grip caoutchouc nécessite une bonne prise en main pour éviter les glissements lors des sessions intenses.

Performances par usage

En FPS compétitif

La Cherry M64 Pro est conçue pour l’eSport. Avec son polling rate à 8 000 Hz, la latence descend à des niveaux imperceptibles, idéal pour les jeux comme CS2 ou Valorant. Le capteur PixArt PAW3395 assure une précision irréprochable, même à faible sensibilité. Dans mes tests, les flick shots et les micro-ajustements sont instantanés. Cependant, pour ressentir pleinement l’avantage des 8 K, il faut un PC performant et un écran 360 Hz ou supérieur. Sinon, l’écart avec 1 000 Hz reste minime.

En usage bureautique

Pour la productivité, la M64 Pro reste agréable grâce à sa légèreté, mais son design minimaliste montre ses limites. L’absence de boutons supplémentaires et de molette latérale la rend peu adaptée aux workflows complexes. Elle reste une souris orientée gaming pur.

Autonomie

En mode 1 000 Hz, j’ai tenu environ 85 à 90 heures, ce qui est très correct. À 8 000 Hz, l’autonomie chute drastiquement à environ 30 heures, ce qui impose des recharges fréquentes pour ceux qui jouent en mode ultra-haute fréquence. Heureusement, le câble EZcord permet de jouer en filaire sans gêne notable.

Comparaison & positionnement

Face à la Logitech G Pro X Superlight 2 et la Razer Viper V3 Pro, la Cherry M64 Pro se distingue par son polling rate à 8 000 Hz, inédit dans cette gamme. Son poids plume (55 g) rivalise avec les références, mais son ergonomie très basse et ses trois boutons seulement la destinent clairement aux joueurs FPS exigeants. Contrairement à ses concurrentes, elle fait l’impasse sur un logiciel de personnalisation et sur le RGB, choix assumé pour la performance brute.

Pour un joueur compétitif à la recherche d’une souris ultra-légère, réactive et simple, la M64 Pro est un excellent choix. En revanche, si vous cherchez un périphérique polyvalent pour le gaming et la bureautique, la G Pro X Superlight ou la Pulsar X2 accordent plus de confort grâce à leurs options logicielles et boutons supplémentaires.

Avis utilisateurs

Sur le site officiel, les retours mettent en avant trois points : la légèreté extrême, la précision du capteur et l’absence de logiciel, perçue comme un atout par les joueurs compétitifs. Beaucoup apprécient également le profil bas qui favorise les grips claw et fingertip, même si certains admettent qu’un palm grip prolongé peut fatiguer.

Sur Amazon, les critiques soulignent la solidité de la construction malgré les 55 g. Les clics sont jugés nets et rapides, la molette bien calibrée. Les utilisateurs confirment une fluidité impressionnante, surtout en FPS. Toutefois, plusieurs remarquent que le mode 8 000 Hz, bien qu’impressionnant, consomme beaucoup d’énergie et n’apporte pas toujours une différence visible pour les écrans 144 Hz.

Cherry M64 Pro Une souris gaming ultra pratique Voir l’offre Verdict La Cherry XTRFY M64 Pro Wireless coche presque toutes les cases pour les amateurs de compétitif. Ultra-légère, réactive à l’extrême avec son polling rate 8 000 Hz, et d’une précision impeccable grâce au PixArt PAW3395, elle propose une expérience pensée pour la performance pure. L’absence de logiciel et de fonctions annexes confirme son orientation eSport. Elle n’est pas faite pour tout le monde. Si vous cherchez une souris polyvalente ou ergonomique pour la bureautique, passez votre chemin. Si, en revanche, votre priorité est la vitesse et la légèreté dans les FPS, c’est un choix redoutable, à condition d’accepter des recharges fréquentes en mode 8 K et une ergonomie adaptée à des grips spécifiques. On aime Léger (55g)

Polling rate jusqu’à 8 000 Hz On aime moins Autonomie réduite en 8 000 Hz (≈30 h)

Pas de boutons supplémentaires

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn