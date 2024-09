Smart TV TiVo : contenu centralisé, navigation intuitive

TiVo, filiale de Xperi Inc., étend la distribution de ses Smart TV équipées de la plateforme TiVo OS à 15 pays européens. Ce déploiement inclut des marques telles que Panasonic, Vestel et Sharp, avec un objectif de deux millions d’appareils actifs d’ici fin 2024.

Expansion de TiVo en Europe

TiVo, filiale à 100 % de Xperi Inc., accélère son expansion en Europe avec ses Smart TV équipées de la plateforme TiVo OS. Annoncée lors de l’IFA 2024 à Berlin, cette initiative marque une nouvelle étape pour TiVo. La marque étend sa présence à travers 15 pays européens. La gamme de téléviseurs comprend des modèles de marques renommées comme Panasonic, Vestel, JVC et Sharp. Elle s’étend des petits écrans de 24 pouces aux grands formats de 75 pouces. « TiVo a toujours été à la pointe de l’innovation et les smart TV récemment lancées ne font pas exception », a déclaré Jon Kirchner, P.-D.G. de Xperi.

Le lancement de TiVo OS s’est initialement fait à Londres avec les premiers modèles de Smart TV, et l’expansion s’est rapidement accélérée avec l’ajout de nouveaux partenaires OEM. Les volumes de production de ces téléviseurs continuent de croître, soutenus par une augmentation des activations quotidiennes. TiVo est en mesure d’atteindre son objectif ambitieux de deux millions d’appareils actifs d’ici la fin de l’année.

Technologie avancée pour une expérience utilisateur optimisée

Les Smart TV équipées de TiVo se distinguent par leur technologie avancée. C’est le cas notamment avec la résolution 4K Ultra HD, le mode HDR et des systèmes audio de haute qualité. TiVo OS propose une interface intuitive qui agrège de manière transparente le contenu de divers services de streaming, chaînes de télévision linéaires et contenus sportifs. Cela permet aux utilisateurs de naviguer facilement et de trouver leurs émissions, films et événements en direct préférés dans un hub centralisé.

La plateforme de TiVo se distingue également par sa fonction de recherche et de recommandation, alimentée par des algorithmes sophistiqués qui apprennent des habitudes de visionnage des utilisateurs. Grâce à ces fonctionnalités, TiVo OS offre des suggestions personnalisées, adaptées aux préférences uniques de chaque consommateur. Ces différents options améliorent ainsi l’expérience de découverte de contenu.

Certaines Smart TV intègrent également la navigation vocale. Cela permet aux utilisateurs de rechercher et d’accéder au contenu par simples commandes vocales. L’expérience de visionnage est ainsi simplifié.

Monétisation et partenariats stratégiques

En plus d’améliorer l’expérience utilisateur, TiVo travaille activement avec ses partenaires pour développer des opportunités de monétisation. L’extension de TiVo OS permet aux équipementiers et aux partenaires de contenu de mieux cibler et de rationaliser la publicité sur la plateforme. TiVo One, la dernière innovation de Xperi, offre aux annonceurs des options de publicité personnalisée. Ce modèle respecte ainsi la promesse de TiVo d’une approche axée en premier lieu sur le contenu.

Parmi les marques dotées déjà des Smart TV équipées de TiVo figurent Vestel, avec divers modèles DLED et QLED. Il y a aussi Panasonic avec sa série W60A 4K Ultra HD et Telefunken avec plusieurs modèles DLED. À partir d’octobre, Metz, fabriqué par Skyworth, rejoindra cette gamme avec des modèles – de 43 à 65 pouces. Les Smart TV de la marque Konka sont également attendues sur le marché européen. Cela élargit encore les choix disponibles pour les consommateurs.

Alors que TiVo continue d’élargir sa présence en Europe, la société mise sur son modèle centré sur l’utilisateur pour se différencier sur un marché compétitif. Avec une stratégie axée sur l’innovation technologique et les partenariats stratégiques, TiVo entend redéfinir l’expérience de la télévision connectée. La marque ouvre de nouvelles avenues de croissance et de monétisation pour ses partenaires OEM et annonceurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

