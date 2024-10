Skyted 320 : Casque idéal pour pros et nomades

in

Skyted présente le Skyted 320, un casque audio innovant, conçu pour passer des appels silencieux et confidentiels, même en plein cœur de lieux bruyants. Idéal pour les déplacements, au bureau ou dans les open spaces, ce casque s’impose comme une solution technologique incontournable pour les professionnels nomades. Il est parfait pour les utilisateurs qui veulent préserver leur tranquillité et celle de leur entourage.

Une solution révolutionnaire pour la mobilité et les open spaces

Le Skyted 320 permet de passer des appels en toute discrétion, même dans un TGV, un avion ou un restaurant animé. « Le but est de parler à votre interlocuteur en toute tranquillité avec une prise de son de qualité, sans que la personne assise à côté de vous ne puisse entendre votre voix », précise Stéphane Hersen, PDG de Skyted. Cet ancien vice-président chez Airbus a fondé la société avec l’ambition de transformer la manière dont 300 passagers peuvent communiquer simultanément, sans bruit, à bord d’un avion.

Ce casque répond à des besoins variés. Il s’adresse non seulement aux travailleurs hybrides mais aussi aux personnes avec des problèmes de troubles vocaux. Il constitue une avancée technologique majeure pour les environnements bruyants. En effet, il limite le stress lié aux nuisances sonores dans les bureaux partagés.

Une technologie de pointe pour des appels clairs et confidentiels

Le Skyted 320 associe une technologie de réduction de bruit avancée et une prise de son optimisée. Cela garantit la confidentialité des échanges sans altérer la qualité de la communication. Même dans les environnements les plus bruyants, l’interlocuteur entend parfaitement chaque mot. Les sons extérieurs sont bloqués pour les voisins proches. Légèreté et confort sont également au rendez-vous. Fabriqué à partir de matériaux souples, le Skyted 320 est pensé pour un usage quotidien prolongé, que ce soit pour des appels personnels ou professionnels.

Le marché cible de Skyted se divise en trois segments. Skyted répond à la mobilité pour les professionnels toujours en déplacement. Il répond à l’accessibilité – pour les 7 % de la population souffrant d’aphonie ou de dysphonie. Il est parfait pour les open spaces – afin de réduire le stress lié aux nuisances sonores au bureau.

Une application mobile tournée vers l’avenir des transports

Les préventes du Skyted 320 débuteront le 15 novembre 2024 sur le site officiel de l’entreprise, skyted.io. Le lancement commercial est prévu pour fin janvier 2025, avec une présentation au CES de Las Vegas. Skyted bénéficie du soutien d’acteurs majeurs tels qu’Airbus Développement, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et l’ONERA. Ces partenariats témoignent de la crédibilité et de l’ambition du projet. Le casque est également reconnu par BPI Deeptech et le laboratoire d’innovation d’Orange.

Avec le Skyted 320, la société vise à ouvrir une nouvelle ère dans la communication silencieuse et nomade. Avec la technologie avancée et le souci du confort, Skyted promet de transformer le quotidien des utilisateurs en quête d’efficacité et de tranquillité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.