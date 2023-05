Ce projet fou de l’Europe veut une ferme solaire géante enveloppant la Terre !

L’Agence spatiale européenne (ESA) envisage l’utilisation de panneaux solaires dans l’espace pour répondre aux besoins en énergie propre de l’Europe. En outre, il examine cette idée dans le cadre du programme Solaris dont l’idée est de créer une ferme solaire géante.

L’énergie solaire spatiale : une idée déjà existante

L’énergie solaire spatiale est une idée qui a été étudiée depuis le début de la course à l’espace. Elle a été activement analysée par la NASA et jugée prometteuse. Aujourd’hui, l’ESA rejoint les agences spatiales de plusieurs pays. Parmi ces derniers, on retrouve les États-Unis, la Chine et le Japon. Leur objectif commun est d’explorer la technologie solaire spatiale. Cette dernière repose principalement sur des technologies qui ont déjà été prouvées ici sur Terre.

L’énergie solaire spatiale consisterait à capter le rayonnement solaire dans l’espace. L’intensité de la lumière du soleil est beaucoup plus élevée que sur la surface terrestre. De plus, elle est disponible 24 heures sur 24. Il n’y a donc pas d’interruption due à la nuit ou à la couverture nuageuse. Envisageant des fermes solaires géantes en orbite terrestre, l’ESA pourrait les lancer à l’aide de lanceurs réutilisables à faible coût. Par la suite, des robots pourraient assembler ces parties dans l’espace.

La transmission de l’énergie solaire de l’espace à la Terre

Les énormes matrices solaires collecteraient la lumière du soleil pour la transmettre à une station réceptrice sur Terre. Cette transmission pourrait se faire sous forme de micro-ondes ou de faisceaux laser. Les cellules photovoltaïques ou une antenne captureraient cette énergie, puis la convertiraient en électricité pour la livrer au réseau, après quoi les stations réceptrices terrestres l’utiliseraient.

Les avantages et défis de l’énergie solaire spatiale

L’ESA considère que l’énergie solaire spatiale fournit une source d’énergie « continuellement disponible, inépuisable, durable et évolutive ». Ces fermes solaires géantes pourraient aider à lutter contre le changement climatique et renforcer la sécurité énergétique. Toutefois, il y a encore de nombreux défis d’ingénierie à surmonter, ainsi que des défis politiques. L’objectif est de faire de cette source d’énergie une réalité dès la prochaine décennie.

Transition énergétique et énergie solaire spatiale

La transition énergétique sera « extrêmement difficile » sans source d’énergie renouvelable supplémentaire, selon l’ESA. Si l’énergie solaire spatiale devait réussir, elle résoudrait certains des problèmes clés sur le chemin d’une transition complète loin des combustibles fossiles.