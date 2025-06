Découvrez le casque Skyted 320 en exclu à VivaTech

in

Skyted dévoile son casque 320 à VivaTech 2025. Confidentialité, connectivité et innovation au cœur du pavillon AD’OCC avec Skyted et TrainWays.

Skyted marque un tournant majeur dans son développement avec le lancement officiel de son casque Skyted 320. Prévu pour une mise en vente dès le 18 juin 2025, ce produit haut de gamme sera l’une des vedettes du salon VivaTech 2025 à Paris, où l’entreprise présentera en avant-première son produit sur le pavillon AD’OCC. Une annonce qui ne manquera pas de capter l’attention des professionnels en quête de solutions mobiles discrètes et efficaces.

Une innovation pensante pour les professionnels mobiles

Le Skyted 320 s’adresse principalement aux travailleurs hybrides, aux dirigeants, ainsi qu’aux professionnels amenés à échanger des informations sensibles. Grâce à une technologie de pointe, le casque sans fil garantit une confidentialité absolue dans des environnements bruyants. Selon Skyted, il est « 13 fois plus confidentiel qu’un casque traditionnel », ce qui permet à ses utilisateurs de communiquer librement, même dans les lieux publics ou les transports en commun comme les trains. Il convient de noter que Skyted 320 se démarque par sa capacité à rendre inaudible une conversation à moins de 50 cm, un exploit rendu possible grâce à la technologie de « Noise Reduction » et un amplificateur de voix intégré.

Un casque polyvalent pour des situations diverses

Le Skyted 320 trouve sa place dans trois segments stratégiques. Dans le cadre de la mobilité, il permet de passer des appels discrets dans les trains ou autres moyens de transport en commun. L’utilisateur peut ainsi profiter d’un confort optimal de communication. En open space ou dans des bureaux partagés, il se distingue par sa capacité à offrir une expérience sonore claire qui élimine les nuisances extérieures. Dans des environnements plus sensibles, tels que les secteurs de la sécurité ou de la défense, il se positionne comme un véritable rempart contre l’espionnage industriel. Grâce à son application associée, l’intelligibilité de la voix peut être mesurée en temps réel. Cela offre ainsi un contrôle total sur la qualité des échanges.

Skyted prépare son avenir avec un appel aux investisseurs

Ce lancement intervient parallèlement à une campagne de levée de fonds ambitieuse, en collaboration avec WiSEED, une plateforme de financement participatif reconnue. L’objectif est d’offrir à de nouveaux investisseurs l’opportunité de rejoindre l’aventure Skyted pour un montant aussi accessible que 500€. Le partenariat avec WiSEED, fort de son expérience et de son réseau, souligne l’ambition de Skyted de se positionner comme un acteur majeur de l’innovation en matière de confidentialité et de mobilité. La levée de fonds se révèle donc être une démarche stratégique pour l’entreprise, qui continue d’investir dans ses produits et dans l’extension de son marché.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

