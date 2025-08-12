J’ai testé le Skullcandy Aviator 900 ANC : style rétro et son immersif, pari réussi ?

Ce casque promet un son immersif avec THX Spatial Audio et une autonomie record. J’ai testé le Skullcandy Aviator 900 ANC pour voir s’il tient ses promesses.

Les casques audio évoluent sans cesse, mais peu allient style, confort et technologie avancée. Le Skullcandy Aviator 900 ANC tente ce pari audacieux en combinant un design rétro inspiré des modèles iconiques de la marque avec des fonctionnalités haut de gamme : réduction active du bruit adaptative, audio spatial certifié THX, personnalisation sonore et autonomie annoncée jusqu’à 60 heures.

Face à des géants comme Sony WH-1000XM5 ou Bose QC45, Skullcandy veut se démarquer par un mélange unique de performance et de personnalité. Mais est-ce suffisant pour convaincre à ce niveau de prix ? J’ai passé plusieurs jours avec ce casque pour évaluer son confort, son audio, ses fonctions intelligentes et son rapport qualité-prix. Voici mon test complet et honnête.

Fiche technique

Caractéristiques Détails Modèle Skullcandy Aviator 900 ANC Connectivité Bluetooth 5.3, multipoint, Google Fast Pair ANC Réduction active du bruit adaptative, 6 micros Audio THX Spatial Audio avec suivi de tête Personnalisation EQ via app, profil sonore Mimi Autonomie Jusqu’à 60h (sans ANC), 50h (avec ANC), charge rapide 10min = 4h Commandes Joystick, molette ANC, écran LCD Poids ≈332 g Accessoires inclus Étui souple, câble USB-C, câble 3,5 mm

Prise en main & design

Dès l’ouverture, l’Aviator 900 ANC séduit par son look rétro premium. Les finitions sont soignées : arceaux recouverts de suède, coques légèrement texturées, détails métalliques et un petit écran LCD qui affiche l’état du casque. Ce mélange d’ancien et de moderne lui confère une identité forte, loin des designs minimalistes des concurrents.

Le confort est au rendez-vous grâce à des coussinets épais en mousse mémoire et un arceau bien rembourré. Même après plusieurs heures d’écoute, la pression reste modérée. Le casque se replie facilement et se range dans un sac de transport inclus. Côté ergonomie, Skullcandy a opté pour des commandes physiques : un joystick pour la lecture et la navigation, une molette dédiée à l’ANC et des boutons pour la connectivité. C’est intuitif et agréable à utiliser.

Expérience utilisateur

La configuration initiale est simple grâce à Google Fast Pair et au multipoint qui permet de connecter deux appareils simultanément. Le casque dispose aussi du mode Wear Detect : il met automatiquement la musique en pause lorsque vous l’enlevez et la relance lorsque vous le remettez.

L’application Skullcandy ajoute une dimension intéressante avec des réglages précis : égaliseur personnalisable, presets et surtout profil sonore Mimi, qui adapte la restitution en fonction de votre audition. Pour les appels, le micro Clear Voice Smart Mic s’en sort bien, même en environnement bruyant.

Enfin, la molette pour l’ANC est un vrai plus : elle permet d’ajuster le niveau de réduction active sans passer par l’application. On peut également activer un mode Transparence (Stay-Aware) pour entendre son environnement sans enlever le casque.

Performances audios et ANC

Qualité sonore

Le Skullcandy Aviator 900 ANC propose un rendu riche en basses, fidèle à l’ADN de la marque, mais sans écraser les médiums et les aigus. Le son est puissant et dynamique, idéal pour les musiques électroniques ou hip-hop. Pour ceux qui préfèrent un rendu plus neutre, l’application permet d’ajuster le profil sonore.

THX Spatial Audio

La grande nouveauté, c’est le THX Spatial Audio avec head tracking, qui apporte une sensation d’immersion impressionnante. On a l’impression que le son provient d’un espace tridimensionnel, ce qui est particulièrement appréciable pour les films et certains jeux.

Réduction de bruit

L’ANC adaptative est performante. Elle atténue efficacement les bruits constants (avion, train, ventilation), même si elle reste légèrement en retrait par rapport aux références Sony et Bose. En contrepartie, le casque gère bien le vent et ne génère pas de sensation de pression désagréable.

Autonomie

Avec jusqu’à 60 heures sans ANC et environ 50 heures avec ANC activé, ce casque surpasse la plupart des concurrents. La recharge rapide est également pratique : 10 minutes suffisent pour récupérer 4 heures d’écoute.

Comparaison & positionnement

Face à un Sony WH-1000XM5, l’Aviator 900 ANC propose une autonomie supérieure et un design plus audacieux. En revanche, Sony garde l’avantage sur l’ANC pure et la précision sonore. Comparé au Bose QC45, le Skullcandy se montre plus fun et immersif grâce au THX Spatial Audio, mais Bose reste imbattable en confort pur.

Avec un prix inférieur à celui des modèles premium Sony et Bose, le Skullcandy Aviator 900 ANC se positionne comme une alternative originale, pensée pour ceux qui veulent à la fois des fonctionnalités avancées et une esthétique marquée.

Avis utilisateurs

Les avis Amazon confirment l’orientation premium du Skullcandy Aviator 900 ANC. De nombreux utilisateurs soulignent le design rétro soigné et le confort remarquable même lors d’écoutes prolongées. Les commentaires mettent en avant une autonomie impressionnante qui dépasse souvent les 50 heures, ainsi qu’une recharge rapide jugée très pratique.

Côté son, les retours sont globalement positifs : la puissance et la richesse des basses séduisent les amateurs de musiques dynamiques, tandis que le THX Spatial Audio apporte une immersion très appréciée pour les films et les jeux. L’ANC est décrite comme efficace dans la plupart des environnements, même si certains estiment qu’elle reste légèrement inférieure aux références haut de gamme de Sony et Bose.

Quelques critiques mentionnent un son parfois trop orienté vers les basses et une application qui pourrait proposer plus d’options. L’écran LCD, bien que joli, est jugé plutôt gadget par plusieurs utilisateurs.

Skullcandy Aviator 900 ANC Un casque stylé et puissant Voir l’offre Verdict Le Skullcandy Aviator 900 ANC est une belle surprise dans le segment premium. Il combine un design compact, des fonctionnalités avancées (ANC adaptative, Spatial Audio, multipoint) et une autonomie record, le tout à un tarif compétitif. Si vous recherchez un casque au style affirmé, avec un son immersif et des basses puissantes, il vaut clairement le détour. En revanche, si votre priorité absolue est la neutralité audio ou la meilleure réduction de bruit du marché, Sony et Bose conservent l’avantage. Mais pour un usage polyvalent et stylé, ce casque Skullcandy réussit son pari. On aime Design rétro premium avec écran LCD

Autonomie exceptionnelle (50-60h) + charge rapide On aime moins Son orienté basses, moins adapté aux audiophiles

ANC légèrement en retrait face à Sony ou Bose

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn