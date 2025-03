Siri en Standby : Apple retarde le lancement de son assistant IA !

Apple, société internationalement influente dans le monde entier a de grandes parts de marché. Mais en termes de réel nouveauté, il n’y a rien à l’horizon. Même si tous les ans, on a droit à de nouveaux modèles de smartphones et de smartwatch, Apple est à la traîne en termes d’IA. Et récemment, le nouveau Siri se fait attendre.

Il y a 9 mois de cela, la marque à la pomme croquée a mentionné le lancement du nouveau Siri qui marche à l’IA générative. Mais rien n’est arrivé, voici pourquoi.

Des annonces trop pressées

Sortir des iPhones, c’est une chose, mais Apple ne peut pas faire comme OpenAI après la publication de DeepSeek et sortir une version 4.5 de ChatGPT améliorée. Pour la firme de Cupertino, cela relève de l’impossible.

Et pourtant, Apple était fier de dire qu’en avril 2025, les utilisateurs auraient droit à un meilleur assistant vocal, mais ce n’est pas le cas. Il va falloir attendre la prochaine version du système iOS pour y avoir droit. Et l’agence Bloomberg, qui est le champion de l’analyse de cette marque, mentionne même que le grand public va peut-être devoir attendre 2027 avant que de vraies fonctionnalités avancées fassent leur apparition chez Apple.

Siri, obsolète et en attente d’une amélioration en employant l’IA

Depuis 2011, Apple n’a pas amélioré Siri, c’est pourquoi l’attente d’une nouvelle version de cette IA est très espérée. Quand d’autres IA sont capables d’analyser ce qui est affiché sur un écran et de réaliser des actions sur d’autres applications, les appareils d’Apple n’en sont pas capables.

De plus, il a été dit qu’ils devraient au moins pouvoir trouver des informations pertinentes directement dans un SMS ou un e-mail, mais rien n’y fait, Siri s’est ringardisé. Et cela fait des mois que cela dure.

Hors de question d’effectuer des partenariats

De plus, il s’avère qu’Apple ne désire pas s’associer avec OpenAI ou Google pour faire progresser leur IA. Non, le géant américain a choisi de développer son propre modèle de langage. C’est sans doute pour cela que l’attente de la nouvelle IA Siri est aussi longue.

En effet, sous prétexte qu’être seul aux commandes permettrait à Apple de mieux contrôler l’expérience utilisateur est une excuse. Mais je pense surtout que c’est le fait d’avoir à rémunérer un partenaire que la firme de Cupertino ne veut pas faire.

Apple a d’ailleurs ambitionné que la nouvelle version de Siri puisse marcher en local, sans passer par le cloud, marquant ainsi la puissance de calcul à sa disposition. Mais cela nécessite énormément d’expertise et les équipes de chez Apple sont en manque.

Au final, seul le temps et les changements de décision au niveau de la direction d’Apple nous permettront de savoir si l’IA Siri sera meilleure ou non. Mais d’ici là, malgré le fait que la société de Tim Cook va bientôt s’associer à Alibaba en Chine, pour mieux vendre leurs appareils, la position concurrentielle actuelle d’Apple va s’affaiblir dans le reste du monde.

