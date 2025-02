Apple collabore avec Alibaba pour des fonctions d’IA, ce qui fait grimper les actions !

C’est historique, mais Apple et Alibaba vont bel et bien effectuer une collaboration afin de faire progresser le domaine de l’IA.

D’un côté, c’est parce que le géant américain désire soutenir l’offre de services d’IA des iPhones en Chine. Et de l’autre, la société créée par Jack Ma peut développer les capacités de DeepSeek.

Un partenariat aboutissant après de longues recherches

Avant qu’Alibaba n’ait accepté d’effectuer une collaboration avec Apple afin que la société américaine puisse utiliser l’IA DeepSeek sur leurs iPhones, ils ont discuté avec des entreprises locales.

En effet, le fabricant de l’iPhone avait d’abord été en pourparlers avec des leaders technologiques chinois, notamment Baidu, ByteDance (société en charge de l’IA de Tik Tok) et Tencent, selon Reuters et The Information. Mais c’est vers Alibaba qu’ils se sont tournés. Et l’entreprise en question est justement ravie de ce partenariat.

Mr Tsai a d’ailleurs fait une déclaration à ce sujet lors du Sommet mondial du gouvernement à Dubaï en disant qu’ « ils ont parlé à plusieurs entreprises en Chine. À la fin, ils ont choisi de faire affaire avec nous. Ils veulent utiliser notre IA pour alimenter leurs téléphones. Nous nous sentons extrêmement honorés de faire affaire avec une grande entreprise comme Apple. »

En plus des États-Unis et de l’Europe, Apple veut reconquérir la Chine

Ces dernières années, la vente des iPhones sur le marché chinois était instable. C’est pourquoi, la collaboration Alibaba/Apple en matière d’IA peut sans doute changer la donne. En effet, si les téléphones d’Apple en dehors de la Chine utilisent une combinaison de son intelligence Apple propriétaire et de ChatGPT d’OpenAI, c’est différent en Chine.

Le gouvernement chinois est assez strict lorsqu’une firme internationale s’immisce sur le marché local. Et les produits d’IA destinés aux consommateurs locaux nécessitent précisément une approbation réglementaire. De ce fait, la coopération Sino-américaine de ces deux géants de la Tech est assez surveillée mais bien vue.

The Information a rapporté plus tôt qu’Alibaba et Apple avaient déjà soumis des documents aux autorités. Le partenariat de ces entreprises est « une reconnaissance de la capacité d’IA d’Alibaba » a déclaré Lian Jye Su, analyste en chef chez la société de recherche technologique Omdia.

Collaboration Alibaba/Apple en matière d’IA, la course contre le temps est lancée

Actuellement, Apple doit donc se dépêcher. L’entreprise fait face à une baisse des ventes d’iPhones en Chine face à une concurrence croissante de rivaux nationaux. C’est particulièrement le cas contre Huawei.

Voilà pourquoi, selon de nombreux analystes, les fonctionnalités avancées d’IA seraient un argument de vente clé. Cela boosterait la remise sur pied de leur activité en terre du milieu. Les iPhones de dernière génération sont toujours populaires, mais une IA embarquée avancée serait un avantage.

Le fait d’avoir choisi Alibaba est donc une décision mûrement réfléchie, car la société est devenue un favori des investisseurs chinois dans le domaine de l’IA début 2025. Son prix d’action en hausse de plus de 40 % jusqu’à présent cette année.

La société a lancé fin janvier une nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle Qwen 2.5 dont la fonctionnalité surpasserait celle de DeepSeek-V3. Il avait fait sensation plus tôt cette année pour sa capacité et son faible coût.

