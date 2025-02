Alibaba publie un modèle d’IA qui surpasserait DeepSeek ?!

Alors que le nouvel an chinois vient tout juste d’être célébré, l’année du serpent est prometteuse, car les défis s’enchaînent. Si DeepSeek a par exemple été lancé en janvier, la chine compte encore nous surprendre. Mais cette fois-ci, c’est le géant Alibaba qui sort son IA.

Et oui, à l’exemple des américains, les entreprises chinoises entretiennent elles aussi un certain degré de concurrence dans le domaine de l’intelligence artificielle. Et la sortie de Qwen 2.5 en est la preuve.

L’IA Qwen 2.5 d’Alibaba contre DeepSeek-V3

A la surprise générale la société Alibaba lance Qwen 2.5, son IA. Alors que la plupart des Chinois sont en congé et en famille lors du premier jour du Nouvel An lunaire.

« Qwen 2.5-Max surpasse … presque tous les modèles GPT-4o, DeepSeek-V3 et Llama-3.1-405B ». C’est ce qu’a déclaré l’unité cloud d’Alibaba dans une annonce publiée sur son compte WeChat officiel. Il s’agit respectivement des modèles d’IA open-source les plus avancés d’OpenAI et de Meta.

Cette annonce a été considérée comme un second coup de tonnerre après que DeepSeek ait été dévoilé le 10 janvier 2025 et que son modèle R1 soit sorti le 20 janvier. En effet, cela a conduit ses concurrents nationaux à se bousculer pour mettre à jour leurs propres modèles d’IA.

A part Alibaba, les autres entreprises chinoises prennent investissent également dans le domaine de l’IA

En plus de l’IA d’Alibaba, TikTok s’attaque aussi à ce marché qui semble prometteur. Cela s’est passé deux jours après la sortie de DeepSeek-R1. En effet, ByteDance, propriétaire de TikTok, a publié une mise à jour de son modèle d’IA phare.

Il aurait soit disant surpassé l’o1 d’OpenAI, soutenu par Microsoft dans le test AIME. C’est un test de référence qui mesure la capacité des modèles d’IA à comprendre et à répondre à des instructions complexes.

D’ailleurs, pour la petite histoire, cela fait écho à l’affirmation de DeepSeek selon laquelle son modèle R1 rivalise avec l’o1 d’OpenAI sur plusieurs critères de performance.

Alibaba s’aligne sur la concurrence en matière de prix vis-à-vis de l’IA

Le prédécesseur du modèle V3 de DeepSeek, DeepSeek-V2, a déclenché une guerre des prix des modèles d’IA en Chine après sa sortie en mai dernier.

En effet, le fait que DeepSeek-V2 soit open-source et d’un prix sans précédent, seulement 1 yuan (0,14 $) pour 1 million de tokens. Ce sont les unités de données traitées par le modèle d’IA. Cela a conduit l’unité cloud d’Alibaba à annoncer des réductions de prix allant jusqu’à 97 % sur toute une série de modèles.

D’autres entreprises technologiques chinoises ont suivi le mouvement, notamment Baidu. Il y a aussi Opens new tab, qui a lancé le premier équivalent chinois du ChatGPT en mars 2023. Et il y a Tencent, la société internet la plus précieuse du pays.

DeepSeek face aux autres

Alors que les grandes entreprises technologiques chinoises comme Alibaba comptent des centaines de milliers d’employés, DeepSeek fonctionne comme un laboratoire de recherche. En effet, la société est composée principalement de jeunes diplômés et de doctorants issus des meilleures universités chinoises.

Liang Wenfeng, l’énigmatique fondateur de DeepSeek, s’est même exprimé dans une rare interview accordée au média chinois Waves en juillet. Il a dit que la startup « ne se souciait pas » de la guerre des prix et que son principal objectif était de parvenir à l’AGI (intelligence générale artificielle).

