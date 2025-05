Shōgun saison 2 : ce que prépare vraiment la suite la plus attendue

Après avoir conquis critiques et spectateurs, Shōgun s’apprête à revenir avec une suite inattendue. La première saison a laissé une empreinte durable et l’attente autour de la deuxième partie ne cesse de grandir.

Avec 100 % de critiques positives sur Rotten Tomatoes, Shōgun s’est imposée comme un phénomène. Adaptée du roman de James Clavell, la série a remporté 18 Primetime Emmy Awards, un record absolu pour une seule saison. Le public a suivi la montée stratégique du Seigneur Toranaga, porté par l’acteur Hiroyuki Sanada. À ses côtés, Cosmo Jarvis a incarné l’Anglais John Blackthorne, devenu son conseiller malgré lui.

La fin de la saison 1 prépare une confrontation historique. Toranaga a détruit en secret l’Érasme dans le but d’empêcher Blackthorne de partir. Dame Mariko a sacrifié sa vie, ce qui a provoqué une onde de choc émotionnelle. Ishido, ennemi politique juré de Toranaga, contrôle toujours Osaka malgré les tensions. Le conseil des anciens s’est retourné contre Toranaga, cela présage une guerre imminente.

Un saut temporel qui bouleverse les attentes

Contre toute attente, la saison 2 de Shōgun ne reprendra pas immédiatement après ces événements dramatiques. FX a confirmé que l’intrigue se déroulera dix ans plus tard, en 1610. Ce choix scénaristique déplace le récit avant le siège d’Osaka, épisode clé de l’histoire japonaise. Ce décalage pourrait repousser les scènes de guerre à une potentielle saison 3.

Hiroyuki Sanada et Cosmo Jarvis seront bien de retour dans leurs rôles respectifs. Leur confrontation d’univers opposés reste au cœur du récit. D’autres personnages historiques devraient rejoindre l’histoire, comme Ochiba-no-kata, incarnée par Fumi Nikaido. En revanche, Takehiro Hira (Ishido) ne reviendra probablement pas, sauf en flashback. Son personnage a été décapité dans la chronologie réelle après Sekigahara.

Une équipe de production qui ne change pas

Justin Marks et Rachel Kondo reprennent la direction créative, épaulés par Michaela Clavell et Michael De Luca. Hiroyuki Sanada devient producteur exécutif et Cosmo Jarvis accède au titre de co-producteur. Marks a confirmé que les 10 épisodes sont écrits et qu’un final est déjà fixé. L’équipe veut surprendre dès le premier épisode, avec « de grandes idées », selon ses mots.

La mauvaise nouvelle pour les fans : le tournage ne commencera qu’en janvier 2026 à Vancouver. Cela repousse la sortie possible de la saison 2 de Shōgun vers fin 2026, voire 2027. L’équipe souhaite prendre son temps pour rester fidèle à l’intensité de la première saison. Ce rythme lent pourrait permettre de conserver la qualité narrative et visuelle qui a fait le succès de la série.

