Saint-Valentin : LG joue la carte du zodiaque

À l’occasion de la Saint-Valentin, LG propose une sélection de produits pensés pour s’accorder à la personnalité de chaque signe du zodiaque. Enceintes, téléviseurs ou vidéoprojecteurs, chaque profil y trouve une idée sur-mesure.

À l’occasion de la Saint-Valentin, LG revisite l’exercice du cadeau idéal à partir des signes du zodiaque. Enceintes nomades, vidéoprojecteurs immersifs ou téléviseurs de dernière génération : chaque produit trouve son destinataire. Une façon originale de célébrer les liens, selon les préférences de chacun. Derrière cette idée ludique se cache une gamme complète, accessible et innovante.

Des idées nomades pour les signes en mouvement

Bélier et Sagittaire partagent un goût pour l’imprévu et l’énergie débordante. Toujours prêts à embarquer pour une nouvelle aventure, ils apprécieront une enceinte qui les suit partout : la LG Xboom Grab. Compacte, solide et facile à transporter, elle s’invite dans tous les décors, des balades en forêt aux week-ends sportifs. Avec un prix fixé à 149€, elle devient l’alliée spontanée des virées improvisées.

De leur côté, les Gémeaux et les Verseaux préfèrent se laisser porter par l’instant. Pour eux, LG a imaginé le vidéoprojecteur CineBeam Q. En quelques gestes, un film prend vie sur un mur, la lumière LED d’ambiance transforme l’atmosphère et le haut-parleur Bluetooth complète le tout. Ce projecteur Full HD séduit par sa simplicité d’installation et son rendu immersif. Il s’adresse à ceux qui aiment vivre l’instant sans prévoir, pour 999€.

Des moments d’exception à vivre à deux

Quand le plaisir passe par l’intensité et le confort, les Taureaux et Scorpions entrent en scène. Leur terrain de jeu ? Le canapé, pour vivre pleinement un film ou un match. Le téléviseur LG OLED evo AI G5 répond à ces attentes avec une qualité d’image époustouflante, soutenue par une intelligence artificielle qui ajuste tout, sans intervention. Disponible à partir de 1799€, il offre une expérience fidèle aux émotions recherchées.

Quant aux natifs du Cancer ou de la Vierge, ils privilégient les moments doux, sans compromis sur la qualité. Le vidéoprojecteur CineBeam S propose une immersion totale avec sa projection 4K ultra-courte focale. Facile à placer, il transforme un salon en salle de jeux ou en cinéma, sans effort. Avec un prix conseillé de 1299€, il mêle technique et intimité.

Pour les âmes festives ou les amateurs de douceur

Le Lion, signe solaire et charismatique, adore animer les soirées. LG lui réserve la Xboom Stage 301, une enceinte festive dotée d’un micro et de 12h d’autonomie. Entre playlist et karaoké, elle transforme une soirée en scène, pour 499,99€.

Balance et Poissons trouveront leur bonheur dans la Xboom Bounce. Pensée pour les instants calmes, du bain relaxant à la séance de yoga, elle diffuse une ambiance douce pendant 30h sans recharge. Un compagnon idéal au prix de 199,99€, pour prolonger chaque moment sans interruption.

