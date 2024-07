Y aura-t-il un Deadpool 4 ? Voici ce qu’en dit Ryan Reynolds

Est-ce que Ryan Reynolds enfilera de nouveau le costume de Wade Wilson et son humour noir pour un Deadpool 4 ? Voici une information que vous ne devez surtout pas manquer si vous êtes un adepte des personnages héroïques à l'antipode des super-héros !

Alors que le film Deadpool & Wolverine continue d'enflammer les box-offices depuis sa sortie mondiale, les fans se demandent déjà s'il y aura un Deadpool 4 avec Ryan Reynolds. Certes, il est peut-être trop tôt pour avoir une confirmation, toutefois, d'après les bruits de coulisses, voici quelques informations sur l'avenir de la franchise !

Disclaimer : Pourquoi Logan apparaît dans le film alors qu'il est censé être mort ?

Si vous êtes un fan incontournable du MCU et de Logan en particulier, vous vous demandez sûrement pourquoi il se retrouve dans Deadpool 3 alors qu'il est censé être mort ? Voici la réponse de Hugh Jackman et de Ryan Reynolds sur le sujet.

Un Deadpool & Wolverine qui a séduit les fans du MCU !

Après Deadpool 2 en 2018, il faut croire que les fans ont dû prendre leur mal en patience avant la sortie du Deadpool & Wolverine. Ce film se résume par le retour du Mercenaire à la grande gueule avec comme compagnon Wolverine, l'enfant rebelle des X-Men.

Cette comédie était le rendez-vous d'humour grossier, de violence sanglante et de caméos surprises hilarantes. Les deux super-héros les plus détestés du multivers devaient affronter la super-vilaine, mutante parasite Cassandra Nova. Cette dernière avait l'intention d'anéantir le multivers à l'aide d'un « éventreur temporel » conçu par la Time Variance Authority (TVA) de Loki.

L'objectif était de remettre sur les rails l'Univers MCU après les dernières frasques, et tous portent à croire que Deadpool & Wolverine semble l'avoir atteint. En effet, le film est en passe de devenir un véritable blockbuster, avec un public qui en redemande. Alors, la question c'est de savoir s'il va y avoir un Deadpool 4 avec Ryan Reynolds prochainement ?

Ce que Ryan Reynolds nous révèle sur un prochain Deadpool 4

Cela fait 15 ans que Ryan Reynolds a endossé le rôle de Deadpool. Avec la sortie en salle de Deadpool & Wolverine, Jimmy Fallon, animateur du talk-show « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » avait posé la question à l'acteur sur la possibilité d'un Deadpool 4. Une question que celui qui incarne Wade Wilson a voulu bien répondre sans détour.

« Oh, mon Dieu, non », a-t-il déclaré à l'animateur du talk-show. « Ma femme et mes enfants vont divorcer. Jimmy, je n'ai pas de contrat de mariage avec eux. Je serai fauché avec une majuscule, et à mon tour, je ferai probablement Deadpool 4 parce que j'aurais besoin d'argent. »

Variety a posé une question similaire à l'acteur de 47 ans, à savoir combien de temps il se verrait jouer le personnage de Marvel, ce à quoi il a répondu : « Je ne sais pas encore. Je pourrais imaginer n'importe quelle version de ce personnage », a-t-il souligné. Il a également indiqué qu'il pourrait jouer un film en solo, faire partie d'un ensemble ou encore tirer sa révérence. À l'heure actuelle, on peut donc dire que pour Ryan Reynolds, un Deadpool 4 n'est pas au programme !

Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette scène post-gen à la fin de Deadpool & Wolverine ?

Comme la tradition le veut chez Marvel Studios, Deadpool & Wolverine contient une scène post-gen. Cependant, cela ne laisse pas présager un éventuel retour de Ryan Reynolds pour un Deadpool 4. Par contre, les teasers et les Easter eggs du MCU nous rappelle que l'acteur n'a pas réellement tiré sa révérence dans l'univers du MCU. Dans cette scène, Deadpool apparaît au siège de TVA, brisant le quatrième mur pour clarifier un malentendu.

Effectivement, il a insulté Cassandra et a fait porter le chapeau à Johnny Storm (le Chris Evans des Quatre Fantastiques). Cependant, il insiste sur le fait qu'il n'est pas responsable de la mort de ce dernier. Deadpool rembobine alors la vidéo de surveillance de TVA pour montrer aux spectateurs ce qui s'est réellement passé.

Étant donné que Deadpool a désormais accès à la TVA et qu'il a la capacité de passer d'une ligne temporelle à l'autre, il pourrait potentiellement apparaître dans différentes lignes temporelles du MCU. Et comme la franchise est désormais sous la responsabilité de Marvel Studios, il y a de fortes chances que Reynolds endosse un autre rôle. Il pourrait en être l'acteur principal ou intégrer un caméo. À suivre…

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.