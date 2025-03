Rubik’s Cube : le casse-tête culte revisité pour tous les styles

Rubik’s Cube innove avec deux nouvelles versions adaptées à tous les profils : Rubik’s SPEED et Rubik’s SQUISH. Avec ces deux modèles, la marque emblématique offre une expérience unique, que vous soyez adepte de speedrunning ou en quête de relaxation. À cela s’ajoute une édition sensorielle en braille, pensée pour l’accessibilité.

Un retour aux origines du célèbre casse-tête

À l’occasion de son 50e anniversaire, Rubik’s Cube dévoile une édition spéciale qui replonge les amateurs de casse-têtes dans l’univers vintage des premiers modèles. Fidèle à l’original, cette version 3×3 Retro conserve les bords tranchants, la rotation plus rigide et les stickers classiques qui rappellent les cubes des années 70. Véritable capsule temporelle, cette édition ravira aussi bien les collectionneurs que les passionnés de jouets rétro et d’énigmes ludiques. Compact et transportable, le Rubik’s Cube demeure un incontournable des puzzles. Il offre une infinité de combinaisons avec un seul but : retrouver les six faces unicolores.

Des déclinaisons modernes pour tous les joueurs

En complément de cette édition anniversaire, Rubik’s propose plusieurs modèles innovants adaptés aux différents profils de joueurs. Le Rubik’s Speed 3×3 (14,99 €), conçu pour la compétition, intègre des aimants internes qui assurent des mouvements fluides et une expérience optimisée pour les amateurs de vitesse. Le Rubik’s Squish Cube (17,99 €), quant à lui, apporte une dimension anti-stress à l’expérience classique du puzzle. Avec sa texture moelleuse et agréable, il transforme chaque manipulation en un moment de détente et de plaisir tactile. Malgré cela, il reste un Rubik’s Cube entièrement fonctionnel.

Une approche inclusive avec le Rubik’s Sensory en braille

Rubik’s innove également avec une version pensée pour l’accessibilité. Le Rubik’s Sensory en Braille (49,99 €) est spécialement conçu pour les personnes malvoyantes. Ses faces présentent des formes distinctives, ce qui permet de résoudre le puzzle par le toucher. Son packaging est entièrement en braille pour une meilleure accessibilité. Cette initiative marque une avancée significative vers une plus grande inclusion dans le monde des jeux et puzzles. Avec ces nouvelles déclinaisons, Rubik’s Cube continue de fasciner et d’innover. Il propose des expériences variées et reste fidèle à son héritage. Que vous soyez compétiteur, adepte de la relaxation ou à la recherche d’un jeu inclusif, il existe désormais un Rubik’s Cube pour chaque joueur.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

