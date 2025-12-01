Robert Pattinson sera-t-il le grand méchant de « Dune 3 » ? L’acteur enchaîne avec « The Odyssey »

Rassemblez vos distillats, le grand retour de l’empereur Paul Atréides est annoncé ! Et pour ce troisième chapitre ou Dune 3, une nouvelle étoile rejoint le casting : Robert Pattinson.

Tandis que les rumeurs le voient dans la peau du mystérieux et dangereux Scytale, l’acteur enchaîne déjà avec un autre projet épique, The Odyssey. Mais dans les sables d’Arrakis, sera-t-il le rival ultime ou un allié inattendu ? Suspense total !

Robert Pattinson, le héros qui tourne la page pour devenir le méchant à abattre

Après avoir séduit les foules en vampire mélancolique dans Twilight et en justicier sombre dans The Batman, Robert Pattinson s’apprête à vivre un virage spectaculaire. L’acteur, longtemps associé aux rôles de cœur ou d’anti-héros complexe, endossera en 2026 la cape du grand méchant dans deux des projets les plus attendus du cinéma : The Odyssey de Christopher Nolan et Dune : Partie 3 de Denis Villeneuve.

Dans les pas d’Antinous, le prétendant arrogant de Nolan

Pour son grand retour avec Christopher Nolan, Pattinson ne fera pas dans la demi-mesure. Il incarnera Antinous dans The Odyssey, l’adaptation très attendue de l’épopée homérique. Ce personnage n’est autre que le chef arrogant des prétendants qui envahissent le palais d’Ulysse en son absence, pillant ses ressources et courtisans son épouse Pénélope. Fidèle à la mythologie, ce rôle en fait l’un des antagonistes principaux du récit, un individu méprisable que le public aura hâte de voir recevoir sa punition.

La menace changeante de Scytale dans les sables de Dune

Si son rôle dans Dune : Partie 3 reste officiellement mystérieux, Pattinson a lui-même confirmé qu’il y jouera un méchant. Les rumeurs les plus persistantes le voient dans la peau de Scytale, un membre conspirateur du Bene Tleilax. Ce change-visage est un maître du déguisement, capable de modifier son apparence à volonté. Son interprétation à l’écran pourrait offrir à Robert Pattinson un terrain de jeu extraordinaire, le montrant peut-être se transformer sous nos yeux pour infiltrer l’entourage de l’empereur Paul Atréides.

Un duel générationnel au sommet

Ce qui rend ce double tournant d’autant plus fascinant, c’est la distribution qui l’entoure. Dans The Odyssey comme dans Dune, Robert Pattinson se retrouve face à deux des plus grandes stars de la nouvelle génération : Tom Holland (Télémaque) et Timothée Chalamet (Paul Atréides). À 39 ans, l’acteur semble ainsi passer le flambeau des rôles de jeunes premiers pour endosser celui de l’obstacle ultime que les héros montants doivent affronter et vaincre.

Vers une nouvelle ère pour Pattinson ?

Avec ces deux rôles antagonistes monumentaux, Pattinson n’est plus simplement « l’ancien vampire » ou « le nouveau Batman ». Il se réinvente en figure antagoniste de prestige. Cet acteur est capable de porter des projets de très grande envergure par sa seule présence inquiétante. 2026 pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère dans sa carrière. Ce serait celle du méchant que l’on adore détester, et qui prouve une fois de plus son immense talent pour brouiller les pistes.

