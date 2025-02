Robert Pattinson écarté de DC : Un nouveau Batman en préparation

DC Animation leveling up! 🌟💚 New Starfire & Green Lantern series incoming, plus a live-action Teen Titans movie in the works?! 🔥



Also—Robert Pattinson’s Batman is staying separate. Big moves for the DCU. Who’s excited? 🦸‍♂️🎬 #DCStudios #GreenLantern #Starfire #TeenTitans