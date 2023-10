Le samedi 7 octobre 2023, tous les amateurs de sports de combat peuvent s’attendre à une soirée mémorable alors que l’UFC fait son retour sur le site Apex de Las Vegas. L’événement tant attendu, le Fight Night Lins vs. Cutelaba, promet une soirée remplie de combats explosifs. Il s’annonce comme un moment incontournable pour tous les passionnés de l’UFC. Suivez le guide pour regarder UFC Fight Night Lins vs. Cutelaba gratuitement.

Le prochain événement UFC Vegas 80 promet une confrontation palpitante entre deux combattants de renom. Ion Cutelaba, le combattant mi-lourd, revient sur le ring pour son deuxième combat de l’année, où il affrontera l’adroit Philipe Lins. Cette affiche promet d’être un moment fort dans le monde des sports de combat, avec deux athlètes déterminés à prouver leur valeur sur la scène de l’UFC. Découvrez comment regarder UFC Fight Night Lins vs. Cutelaba gratuitement.

Comment regarder l’UFC Fight Night Lins vs. Cutelaba gratuitement ? N’hésitez pas à suivre le captivant affrontement entre Lins et Cutelaba diffusé sur MatchTV. C’est un véritable spectacle à ne pas manquer. Voici comment y accéder sans aucune restriction : I nstallez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

Lins vs. Cutelaba : Un duel de titans prometteur à l’UFC Vegas 80

Le 7 octobre 2023, tous les yeux seront tournés vers l’excitant site Apex de Las Vegas. En effet, les deux redoutables combattants, Philipe Lins et Ion Cutelaba, s’apprêtent à en découdre dans l’octogone de l’UFC. Cette soirée s’annonce comme un moment épique dans le monde des sports de combat.

Ion Cutelaba, âgé de 29 ans, a signé une victoire impressionnante par élimination directe dès le premier tour lors de l’événement de l’UFC Kansas City en avril. Cette victoire a marqué un tournant significatif dans sa carrière. En effet, cela a mis fin à sa série de trois défaites consécutives contre des adversaires de haut niveau, à savoir Ryan Spann, Johnny Walker et Kennedy Nzechukwu.

Actuellement, Cutelaba affiche un bilan professionnel de 17 victoires, 9 défaites et 1 match nul, ce qui fait de lui un combattant redoutable à surveiller dans la catégorie mi-lourds de l’UFC. Sa résilience et sa détermination à revenir au sommet en font un concurrent de premier plan dans le monde des arts martiaux mixtes.

En ce qui concerne Philipe Lins, sa performance la plus récente s’est soldée par une victoire convaincante par décision unanime face à Maxim Grishin. Malgré un début de parcours à l’UFC qui a connu des défis avec des défaites contre Andrei Arlovski et Tanner Boser, “Monstro” a su rebondir avec des victoires consécutives impressionnantes.

À 38 ans, Lins a acquis une expérience considérable dans le monde des arts martiaux mixtes, affichant un solide bilan professionnel de 17 victoires et seulement 5 défaites. Son récent succès démontre sa capacité à rester compétitif au plus haut niveau.

Outre ce duel épique, une série de matchs préliminaires tout aussi captivants sont également au programme de cette soirée MMA exceptionnelle.

UFC Fight Night : Lins vs. Cutebala en direct et gratuit sur les chaînes étrangères

Si vous êtes un fervent adepte des sports de combat et que vous êtes déterminé à ne pas manquer le duel épique entre Lins et Cutelaba lors de l’UFC, une option gratuite s’ouvre à vous. En effet, la chaîne Match TV (https://matchtv.ru/channel/matchtv) diffuse cet événement en Russie, offrant ainsi une opportunité unique de vivre pleinement toutes les actions échangées sur le ring.

Choisir cette chaîne russe vous garantira une expérience immersive et instructive. Les commentateurs experts vous proposeront des analyses pointues, des stratégies, des techniques et des performances des combattants. Vous pouvez également suivre d’autres évènements sportifs internationaux, tels que la Ligue des Champions, le WorldSBK et bien d’autres sur la chaîne.

Il convient de noter que cette chaîne est soumise à des limitations basées sur la géographie. Pour contourner ces limitations et accéder aux contenus de la chaîne, il est conseillé d’utiliser un service VPN dédié au streaming, tel que NordVPN.

Avec une présence étendue dans de nombreux pays, y compris la Russie, NordVPN vous permettra de facilement obtenir une adresse IP locale. De plus, en utilisant ce service, vous bénéficierez d’une sécurité optimale pour vos données personnelles et votre activité en ligne.

Toutes vos informations seront protégées contre toute tentative d’accès non autorisé, garantissant ainsi une expérience en ligne hautement sécurisée.

Regarder l’UFC Fight Night: Lins vs. Cutebala gratuitement FAQ

Quand aura lieu le duel entre Lins vs. Cutebala ?

La nuit de combat débutera à l’UFC Apex à Las Vegas, le samedi 07 octobre à 23 h pour les matchs préliminaires et le dimanche 08 octobre à 02 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Philipe Lins (Brésil) vs Ion Cutelaba (Moldavie) – Poids mi-lourds

N. Maness (Etats-Unis) vs M. Mendonca (Brésil) – Poids mouches

D. Dober (États-Unis) vs R. Glenn (États-Unis) – Poids légers

J. Munoz JR (États-Unis) vs Q. Aori (Chine) – Poids coqs

D. Pineda (États-Unis) vs K Askhabov (Russie) – Poids plumes

K. Murata (Japon) vs V. Demopoulos (États-Unis) – Poids pailles

B. Algeo (États-Unis) vs A Hernandez (États-Unis) – Poids plumes

C. Gutierrez (États-Unis) vs M. Jackson (États-Unis) – Poids coqs

A.R Alhassan (Ghana) vs J. Pyfer (États-Unis) – Poids moyens