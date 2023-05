Comment regarder UFC Fight Night Shahbazyan vs. Hernandez gratuitement ?

Considéré comme l’un des plus grands événements de sport de combat au monde, l’UFC attire des millions de fans passionnés à travers la planète. Pour les amateurs de ce sport, le prochain événement de l’UFC Fight Night est prévu le 20 mai et mettra en vedette un combat dans la catégorie poids moyen entre deux challengers talentueux. Découvrez nos astuces pour regarder l’UFC Fight Night Shahbazyan vs. Hernandez gratuitement.

Les arts martiaux mixtes sont un sport en constante évolution et les fans sont toujours à la recherche de nouveaux combats à regarder. L’UFC Fight Night Shahbazyan vs Hernandez est l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison pour les passionnés de MMA. Les deux combattants, Edmen Shahbazyan et Anthony Hernandez, ont déjà fait leurs preuves dans l’octogone et promettent un spectacle de haut niveau pour cette soirée. Alors, suivez notre guide pour regarder l’UFC Fight Night Shahbazyan vs. Hernandez gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night gratuitement ? Il est possible de regarder gratuitement tous les combats de l’UFC, y compris le combat opposant Shahbazyan et Hernandez, en direct sur MatchTV. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

Shahbazyan vs. Hernandez : un combat de haut niveau à ne pas rater

Le 20 mai prochain, l’UFC Fight Night accueillera un combat très attendu dans la catégorie poids moyen. Ce duel mettra en vedette deux combattants brillants. D’un côté, le jeune Edmen Shahbazyan âgé de seulement 25 ans. De l’autre côté, Anthony Hernandez, un combattant expérimenté.

Ce sera un événement passionnant pour les fans de l’UFC puisqu’ Edmen Shahbazyan est considéré comme l’une des étoiles montantes de la catégorie poids moyen. Il est réputé pour ses techniques de frappe et sa capacité à finir rapidement ses adversaires. D’ailleurs, Shahbazyan a remporté sa dernière victoire par TKO contre Dalcha Lungiambula lors de l’UFC 282 en décembre. Une victoire qui a mis un terme à une série de trois défaites consécutives.

Quant à son adversaire Anthony Hernandez, il s’agit d’un combattant hors pair avec un solide bilan de 8 victoires et de 3 défaites. De plus, il dispose d’une meilleure expérience sur les rings de l’UFC qui peut s’avérer décisive face au jeune Shahbazyan. Âge de tout juste 25 ans, ce dernier est un peu moins habitué aux pressions d’un combat de cette envergure.

Quoi qu’il en soit, le combat entre Shahbazyan et Hernandez s’annonce palpitant. Les deux combattants ont leur propre style et ont déjà prouvé leur capacité à s’imposer sur les rings de l’UFC. Le public pourra donc s’attendre à un combat intense et captivant.

Vivez l’intensité de l’UFC Fight Night en direct sur les chaînes étrangères

Si vous cherchez à vivre l’adrénaline et l’excitation des combats de l’UFC, vous pouvez désormais regarder gratuitement toutes les rencontres de l’UFC sur la chaîne nationale russe MatchTV. La solution idéale pour tous les fans de sports de combat qui veulent suivre l’action en direct ou en replay où qu’ils soient gratuitement. Alors, ne manquez pas cette occasion de voir les meilleurs combattants du monde s’affronter dans des combats épiques.

Il est important de savoir que MatchTV est une chaîne de sport de premier plan en Russie. Elle diffuse en direct une pléiade d’événements sportifs internationaux tels que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Football ou encore la Ligue des champions.

Toutefois, il est important de noter que la chaîne MatchTV peut bloquer l’accès à sa plateforme si vous ne disposez pas d’une adresse IP locale. Ainsi, il faudra recourir à un VPN pour le streaming. Cette solution vous permettra de vous connecter à un serveur russe et ainsi accéder à tous les contenus de la chaîne. En prime, cette solution assure la sécurité de votre connexion en ligne et protège votre vie privée.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Si vous êtes un fan d’arts martiaux mixtes, il est possible que vous rencontriez des difficultés pour accéder aux événements de l’UFC en direct. En effet, les chaînes étrangères qui diffusent la compétition peuvent bloquer l’accès à leur contenu pour les utilisateurs situés en dehors de leur zone géographique. Pour régler ce problème, l’utilisation d’un réseau virtuel privé est vivement recommandée.

En effet, un VPN comme NordVPN vous permettra de masquer votre adresse IP et de contourner les restrictions géographiques. Cet outil vous permet également de protéger votre connexion en ligne et de garantir la confidentialité de vos données personnelles. Avec NordVPN, vous pourrez donc vivre toutes les émotions de ce grand événement sportif.

Cerise sur le gâteau, NordVPN propose actuellement un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux abonnés.

Shahbazyan vs. Hernandez : FAQ sur la compétition

Quand aura lieu l’UFC Fight Night Shahbazyan vs. Hernandez ?

L’UFC Fight Night Shahbazyan vs. Hernandez aura lieu le 20 mai 2021.

Où aura lieu le combat ?

L’UFC Fight Night Shahbazyan vs. Hernandez aura lieu à l’UFC Apex à Las Vegas, Nevada, États-Unis.

À quelle heure regarder UFC Fight Night gratuitement ?

Les matchs préliminaires commenceront le samedi 20 mai 2023 à 16h (Heure Française) tandis que les matchs principaux débuteront à 19h (Heure Française).