Pour les fans de MMA, ne manquez pas l’UFC Fight Night : Allen vs. Craig le samedi 18 novembre à l’UFC Apex de Las Vegas. L’affrontement tant attendu entre Brendan Allen et Paul Craig, en catégorie poids moyens sur 5 rounds, promet une action explosive. Découvrez comment regarder UFC Fight Night : Allen vs. Craig gratuitement.

Le 18 novembre 2023 marque un moment crucial pour les amateurs de MMA avec l’UFC Fight Night. Au sommet de cet événement, Brendan Allen se mesurera à Paul Craig en Main Card, deux poids moyens classés respectivement 9e et 10e. Leur affrontement intense pourrait les rapprocher du titre de championnat tant convoité. Ce duel en 5 rounds se tiendra à l’UFC Apex Arena de Las Vegas, aux États-Unis.

Cette confrontation au sommet des poids moyens promet une soirée UFC Fight Night trépidante, et vous pouvez la regarder gratuitement. Suivez le guide pour regarder UFC Fight Night : Allen vs. Craig gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night : Allen vs. Craig gratuitement ? Si vous cherchez une expérience sportive palpitante, plongez dans l’univers exaltant de l’UFC en direct sur MatchTV, le tout sans aucun coût. Cela comprend bien évidemment le combat mémorable entre Allen vs. Craig. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

Allen vs. Craig : le face-à-face explosif des poids moyens à l’UFC Apex

Le 18 novembre, préparez-vous à un affrontement explosif à l’UFC Apex, Las Vegas, Nevada. D’un côté, Brendan Allen, le talentueux artiste martial mixte de 27 ans, surnommé « All In. » Il a fait ses débuts dans l’octogone en 2019, avec un impressionnant palmarès de 22 victoires en 27 combats, dont 5 par KO. Classé 9e dans sa division, il est également ceinture noire en Jiu-Jitsu brésilien, détenant un diplôme en Justice pénale de la Southeastern Louisiana University.

De l’autre côté, l’écossais Paul Craig, âgé de 35 ans, évolue également dans la catégorie poids moyen. Il occupe la 10e place au classement. Professionnel depuis 2013, il a rejoint l’UFC en décembre 2016 après avoir conquis les titres FightStar Light Heavyweight (2015) et le Championnat du monde des poids lourds légers BAMMA (2016). Avec un palmarès de 17 victoires sur 24 combats, dont 4 par KO, il est également ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien sous Brian Gallacher.

Ce duel entre deux plénipotentiaires des poids moyens promet une confrontation épique, où les compétences en Jiu-Jitsu brésilien pourraient jouer un rôle déterminant. Ne ratez pas l’occasion de voir ces guerriers s’affronter sur le ring de l’UFC Apex.

Les enjeux sont élevés et le spectacle sera inoubliable. Restez à l’affût pour découvrir le vainqueur de cette confrontation.

Regarder UFC Fight Night : Allen vs. Craig en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Pour les amateurs de MMA du monde entier, l’UFC Fight Night : Allen vs. Craig est un événement très attendu. Cependant, si vous êtes un téléspectateur en France, trouver un moyen de regarder le combat en direct peut être un défi. Heureusement, certaines chaînes étrangères diffuseront cet événement en direct et gratuitement.

MatchTV, une chaîne sportive renommée en Russie, a prévu de diffuser en direct l’intégralité de l’UFC Fight Night : Allen vs. Craig. Elle est célèbre pour ses retransmissions en direct de compétitions sportives de premier plan, allant de la Ligue des champions au championnat du monde de natation.

D’ailleurs, l’ajout de l’UFC Fight Night à leur liste de diffusion est une excellente nouvelle pour les fans. Par conséquent, ils auront la possibilité de suivre les combats épiques sans frais supplémentaires.

Toutefois, il est essentiel de noter que MatchTV est soumise à des restrictions géographiques. Cela signifie que l’accès à sa plateforme est bloqué en dehors de la Russie. Pour contourner ces restrictions et profiter du streaming en direct, l’utilisation d’un VPN est fortement recommandée.

Un VPN, comme NordVPN, offre une solution étendue avec des serveurs dans de nombreux pays, y compris la Russie. Cela permet aux fans du monde entier d’obtenir une adresse IP russe et d’accéder au contenu en streaming sans difficulté. De plus, cette solution panaméenne garantit la sécurité de vos données personnelles et de votre activité en ligne grâce à ses protocoles de cryptage avancés.

Si vous souhaitez lever les restrictions géographiques imposées par MatchTV, NordVPN offre actuellement un essai gratuit de 30 jours. Cela vous permet de tester ses fonctionnalités sans aucun engagement de votre part. Ne manquez pas cette opportunité de regarder l’action en direct et gratuitement !

Regarder l’UFC Fight Night: Allen vs Craig gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Allen vs Graig ?

La nuit de combat débutera à l’UFC Apex de Las Vegas, États-Unis, le samedi 18 novembre à 20 h pour les matchs préliminaires et 23 h pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

B. Allen (États-Unis) vs. P. Craig (Écosse) – Poids moyens

M. Morales (Équateur) vs. J. Matthews (Australie) – Poids mi-moyens

C. Hooper (États-Unis) vs. J. Leavitt (États-Unis) – Poids légers

P. Talbott (États-Unis) vs. N. Aguirre (États-Unis) – Poids coqs

L. Pinheiro (Brésil) vs. A. Ribas (Brésil) – Poids paille

J. Parsons (États-Unis) vs. U. Medic (Serbie) – Poids mi-moyens

Matchs préliminaires :