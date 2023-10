F1 : Comment regarder le Grand Prix du Mexique (Mexico) gratuitement ?

Du 27 au 29 octobre 2023, vivez l’adrénaline du championnat du monde de F1 au célèbre Autódromo Hermanos Rodríguez, à Mexico. Ne manquez pas cette opportunité de ressentir la puissance des pilotes les plus talentueux. Et devinez quoi ? Vous pouvez regarder cet événement épique sans dépenser un seul centime ! Découvrez comment regarder le Grand Prix du Mexique gratuitement.

Soyez aux premières loges de la compétition la plus trépidante de l’année : le Grand Prix du Mexique 2023 ! Du 27 au 29 octobre, assistez à la dix-neuvième course de la saison de Formule 1 qui se déroulera sur le circuit mexicain.

Cette étape cruciale du championnat de F1 ne doit pas être manquée. Alors que Max Verstappen domine le classement des pilotes avec 433 points, Sergio Pérez est à sa poursuite avec 225 points. Ne laissez pas passer cette occasion unique de vivre l’intensité de la course en direct. Suivez le guide pour regarder le Grand Prix du Mexique gratuitement.

Comment regarder le Grand Prix du Mexique (Mexico) gratuitement ? Plongez au cœur de l’univers captivant du Grand Prix du Mexique à Mexico et laissez la passion vous envahir sur la chaîne de télévision publique belge RTBF ! Ne ratez aucun des moments captivants de la course grâce à la diffusion en streaming qui vous plongera au cœur de l’action sur la piste. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Grand Prix du Mexique : les sensations intenses de Mexico City

L’édition de cette année, qui se tiendra du 27 au 29 octobre 2023, sera un mélange de passion, d’adrénaline et de performances de haut niveau. Le Grand Prix du Mexique est l’un des événements les plus captivants de la saison de Formule 1. Il se déroule au légendaire Autódromo Hermanos Rodríguez, situé au cœur de la dynamique Mexico City.

Célèbre circuit automobile de 4,304 km, il tire sa renommée de sa longue ligne droite de 1,2 km, où les voitures de F1 modernes peuvent atteindre des vitesses impressionnantes allant jusqu’à 330 km/h. Une particularité unique de ce tracé est la section du stade Foro Sol, qui offre aux spectateurs une expérience immersive en traversant une tribune de bowling. Inauguré en 1959, le circuit a accueilli la première course, la Mexico City 500 Miles, le 20 décembre de la même année. Depuis 2015, il a de nouveau accueilli le Grand Prix de Formule 1 du Mexique.

Le classement des pilotes a déjà livré son verdict : Max Verstappen a été sacré champion, ce qui le place sur la voie d’un troisième titre consécutif en F1. Cependant, la lutte pour la deuxième place du championnat est toujours intense. Sergio Perez occupe actuellement cette position, mais Lewis Hamilton le talonne de près. Les performances de Perez cette saison lui ont permis de se positionner comme l’un des meilleurs pilotes. Cependant, Hamilton reste un concurrent redoutable cherchant à remonter au classement. La bataille pour la deuxième place promet d’être palpitante jusqu’à la fin de la saison.

Le dimanche 29 octobre 2023, les amateurs de courses automobile seront en effervescence alors que la journée se prépare pour l’événement le plus prestigieux du calendrier mexicain.

Suivre le Grand Prix du Mexique sur les chaînes étrangères

Si vous souhaitez regarder le Grand Prix du Mexique en direct et gratuitement, plusieurs options s’offrent à vous. En Belgique, la chaîne publique RTBF (rtbf.be/auvio/f1) diffuse l’intégralité des championnats de Formule 1 avec des commentaires en français.

En outre, la chaîne suisse RTS (https://www.rts.ch/) propose également des commentaires en français, tandis que la chaîne autrichienne ORF (orf.at) peut être une excellente option pour ceux qui parlent cette langue.

Cependant, il est important de noter qu’il est nécessaire d’utiliser un VPN pour le streaming pour accéder à ces chaînes. En effet, cet outil vous permet de vous connecter à un serveur distant et d’obtenir une adresse IP locale. Cela vous permettra d’accéder sans restriction aux diffusions de la Formule 1 depuis n’importe quel endroit dans le monde.

Alors, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à vivre une expérience de course riche en adrénaline.

Regardez le Grand Prix du Mexique avec NordVPN où que vous soyez

L’accès au contenu des chaînes étrangères est souvent limité aux utilisateurs disposant d’une adresse IP locale. Il existe toutefois une solution pour surmonter cette restriction : l’utilisation d’un VPN pour le streaming. En utilisant cet outil, vous pouvez changer votre emplacement virtuel. Cela signifie que vous pouvez vous immerger totalement dans l’action palpitante de la F1, où que vous soyez.

Avec un VPN, vous pouvez vivre les courses avec passion et ne jamais manquer un seul moment intense de la compétition. Préparez-vous à ressentir l’adrénaline de la Formule 1, où que vous soyez, grâce à cette solution pratique et efficace.

Pour une expérience ultime du Grand Prix du Mexique, de nombreux utilisateurs font confiance à NordVPN pour ses performances exceptionnelles et sa fiabilité. Avec ce service, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et accéder aux sites web et aux services qui sont bloqués dans votre pays en modifiant simplement votre emplacement virtuel.

D’ailleurs, NordVPN propose actuellement un essai gratuit de 30 jours. Alors, n’hésitez pas à souscrire à ce service VPN.

Grand Prix du Mexique (Mexico) : FAQ

Quand se déroulera le Grand Prix F1 du Mexique ?

Le GP se déroulera du 27 au 29 octobre 2023. La course commencera le dimanche 29 octobre à 21 h.

Où se déroulera le GP F1 du Mexique ?

Le GP F1 du Mexique 2023 se déroulera sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez, situé à Mexico City.