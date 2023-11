F1 : Comment regarder le Grand Prix de Las Vegas gratuitement ?

Le Grand Prix de Las Vegas, l’unique nouveauté au calendrier de 23 courses, se déroulera le 18 novembre aux États-Unis. Après Austin et Miami, cette course marquera la troisième manche de la saison américaine. Pour ne rien manquer de cette épopée automobile, découvrez comment regarder le Grand Prix de Las Vegas gratuitement.

Dans quelques jours, l’effervescence de Las Vegas s’apprête à accueillir un événement automobile sans précédent. Lewis Hamilton, Max Verstappen, et Charles Leclerc feront leurs premiers pas sur les mythiques rues de Las Vegas à l’occasion du très attendu Grand Prix de Las Vegas 2023. Prévu du 16 au 18 novembre, ce circuit de 6,120 km se déploie au cœur de la célèbre « ville du vice ».

Cette course, inscrite au calendrier de la saison 2023 de la Formule 1, rejoint le Grand Prix d’Austin, présent depuis près d’une décennie, et le tout nouveau Grand Prix de Miami. Suivez le guide pour regarder le Grand Prix de Las Vegas gratuitement.

Comment regarder le Grand Prix de Las Vegas gratuitement ? La RTBF belge vous offre une opportunité unique de suivre toutes les actions du Grand Prix de Las Vegas ! Soyez en pole position pour vivre de manière immersive cette nouveauté du calendrier 2023. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez à un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Grand Prix de Las Vegas : les nuits folles de la Formule 1 à Sin City

Le Grand Prix de Las Vegas s’apprête à faire son entrée fracassante au calendrier de la Formule 1 en 2023, du 16 au 18 novembre. Ce nouveau rendez-vous promet une expérience unique, grâce à son circuit de 6,120 km, agrémenté de 17 virages, qui se déploie au cœur de la « ville du vice ». Une particularité intrigante réside dans sa longue ligne droite de 1,9 km sous les lumières scintillantes du Mirage, du Bellagio et du Caesars Palace. Cette caractéristique évoque les emblématiques circuits ovales prisés par le public américain. De plus, le tracé se rapproche presque de la plus longue ligne droite de 2,2 km à Bakou, en Azerbaïdjan.

Ce tracé conçu pour favoriser les dépassements offrira aux pilotes la possibilité de s’affronter. D’autant plus que la longue ligne droite sur le Strip sera un terrain de jeu idéal pour les véritables flèches de la F1.

Les favoris pour la victoire sont les pilotes de Red Bull et de Ferrari, qui ont dominé la saison 2023. Charles Leclerc et Max Verstappen seront incontestablement les pilotes à surveiller. Toutefois, d’autres talents, à l’image de Carlos Sainz et Sergio Pérez, pourraient bien jouer les trouble-fêtes.

Le Grand Prix de Las Vegas 2023 s’annonce comme un spectacle palpitant. De plus, la magie de cette course nocturne ne fait qu’ajouter une touche de glamour et de suspense à un événement déjà mémorable. Il est fort probable que cette course devienne l’une des plus captivantes de la saison.

Suivre le Grand Prix de Las Vegas sur les chaînes étrangères

Les passionnés de Formule 1 ne peuvent manquer l’opportunité de suivre le Grand Prix de Las Vegas. Si vous souhaitez regarder la course en direct et sans frais, voici quelques options à explorer.

Tout d’abord, il y a la chaîne publique belge RTBF (rtbf.be/auvio/f1). Elle offre une couverture complète des championnats de Formule 1, avec des commentaires en français.

En outre, la chaîne suisse RTS (https://www.rts.ch/) propose également une couverture en français. Elle offre ainsi une excellente alternative pour les amateurs francophones de F1.

Enfin, pour ceux qui maîtrisent l’allemand, la chaîne autrichienne ORF (orf.at) est une option de qualité. Elle fournit des commentaires et une analyse approfondie de la Formule 1.

Cependant, il est important de noter qu’un VPN pour le streaming est nécessaire. Cet outil vous permet une expérience de visionnage fluide et sécurisée.

Quel VPN pour regarder le Grand Prix de Las Vegas ?

Pour ceux désireux de regarder le Grand Prix de Las Vegas en toute fluidité, NordVPN se profile comme le choix idéal. Ce VPN pour le streaming vous offre la possibilité de contourner sans effort les restrictions géographiques. Avec cette solution, il vous suffit de modifier virtuellement votre emplacement pour accéder aux chaînes étrangères diffusant la course en direct, sans soucis ni contraintes.

En plus de vous garantir une liberté d’accès précieuse, ce service panaméen assure une connexion sécurisée et rapide. Vos données restent confidentielles grâce à un solide chiffrement AES-256. De plus, la sécurité de votre expérience de visionnage est une priorité.

NordVPN met également à disposition une gamme complète de fonctionnalités de sécurité avancées pour que vous puissiez savourer la course en toute tranquillité, sans craindre d’interruptions indésirables. Préparez-vous à vivre l’action du Grand Prix de Las Vegas en toute sérénité.

Grand Prix de Las Vegas : FAQ

Quand se déroulera le Grand Prix F1 de Las Vegas ?

Le GP de Las Vegas se déroulera du 16 au 18 novembre 2023. La course commencera le samedi 18 novembre à 18h.

Où se déroulera le GP F1 de Las Vegas ?

Le GP F1 du Brésil 2023 se déroulera sur circuit urbain situé sur le Strip de Las Vegas.