Rappel produit : pourquoi certains Tucson récents doivent retourner chez le concessionnaire?

Votre Tucson flambant neuf a un petit souci ? Pas de panique ! Hyundai invite certains propriétaires de Tucson récents à passer faire un tour chez le concessionnaire pour un rappel. Ce rappel est non pas pour un café, mais pour une vérification préventive bien utile.

Un petit détail technique nécessite une attention rapide pour garantir que votre bolide reste aussi fiable que votre amour des road trips. On vous dit tout sans vous endormir !

Hyundai Tucson : un rappel qui ne ternit pas une success story

Depuis son lancement, l’actuelle Hyundai Tucson collectionne les succès. Son design audacieux, osant des lignes coupantes et des feux avant signature, lui a valu une place de choix dans le cœur des Européens.

Mais au-delà de son look qui dénote, c’est aussi sa garantie cinq ans et sa réputation de fiabilité qui séduisent. Pourtant, même les meilleurs peuvent avoir un petit accroc de jeunesse : cet été, une nouvelle campagne de rappel vient rappeler que même les stars ont parfois besoin d’une petite révision !

Un défaut minime sur une plage de production très restreinte

La campagne de rappel, identifiée sous le code 51DC15, ne concerne qu’une poignée de chanceux : seulement 252 Tucson en France, tous issus de la version restylée commercialisée depuis l’an dernier. Ces véhicules ont été produits durant une fenêtre très courte.

C’était entre le 9 mai et le 2 juin 2025. C’est la preuve que le contrôle qualité Hyundai a rapidement identifié le souci. Il s’agit d’un possible défaut de filetage sur les rotules de direction, qui pourrait, dans le pire des cas, affecter la maniabilité du véhicule.

Une intervention rapide, gratuite et sans prise de tête

Rassurez-vous, propriétaires de Tucson récents : Hyundai prend en charge intégralement cette opération. L’intervention, d’environ une heure, consistera à remplacer les biellettes de direction et à vérifier la géométrie des trains roulants.

Heureusement, tout est gratuit, comme l’exige la réglementation des rappels. De quoi aborder sereinement les prochains road-trips sans compromettre la fameuse garantie cinq ans de la marque.

Contrairement à certains constructeurs, Hyundai ne propose pas encore d’outil en ligne pour vérifier si son véhicule est concerné par un rappel – dommage pour l’instant ! Les propriétaires des 252 Tucson visés recevront un courrier recommandé.

Ils seront invités à prendre rendez-vous chez leur concessionnaire. Si votre Tucson a été acheté avant mai 2025, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles : ce rappel ne touche que des modèles produits sur moins d’un mois.

Une success story qui reste intacte

Ce petit contretemps n’entame en rien le brillant parcours du Tucson. Best-seller en France comme en Europe, il continue de séduire par son mélange de caractère, de technologies et… de tranquillité d’esprit.

Cela prouve que même lorsqu’un rappel survient, Hyundai gère la situation avec professionnalisme et transparence. Alors, si vous faites partie des concernés, pas de panique : une petite heure en atelier, et vous repartirez comme neufs !

