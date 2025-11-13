Quel constructeur est concerné par l’énorme rappel d’environ 500 000 véhicules ?

C’est une annonce qui donne le tournis : pas moins de 500 000 véhicules sont victimes d’un rappel d’urgence. Mais quel constructeur se trouve sous les projecteurs cette fois ? La réponse pourrait vous surprendre au volant.

Il s’agit ni plus ni moins d’un géant japonais, célèbre pour sa fiabilité, qui doit aujourd’hui composer avec un sérieux problème technique. Accrochez-vous bien, on vous dit tout sur ce rappel monumental qui fait trembler le marché automobile.

Honda rappelle plus de 400 000 Civic pour un problème de roues

C’est une annonce qui pourrait faire perdre les pédales à plus d’un automobiliste. Honda a émis un rappel volontaire pour plus de 406 000 véhicules Civic, des modèles 2016 à 2021. La raison ? Un défaut de fabrication pourrait tout simplement entraîner le détachement d’une roue pendant la conduite. Imaginez le scénario : vous profitez paisiblement de la route quand soudain, une de vos roues décide de vivre sa vie et de vous fausser compagnie. De quoi pimenter n’importe quel trajet !

La source du problème : un fournisseur dans l’erreur

Le cœur du problème réside dans une erreur commise par un fournisseur. Certaines jantes alliage d’aluminium 18 pouces, vendues en accessoire, présentent un défaut d’installation des inserts d’acier qui servent de siège aux écrous de roue. Concrètement, lors de la conduite, la surface d’appui des écrous pourrait se déformer, provoquant un desserrage progressif. Le risque ultime est que les écrous se détachent complètement, libérant la roue de son attache. Une situation qui transformerait votre Civic en tricycle de façon aussi imprévue que dangereuse.

Un risque confirmé, mais aucune blessure signalée

Bien que le risque de perte de contrôle et d’accident soit bien réel, Honda tient à rassurer ses clients. L’entreprise a confirmé qu’au 7 novembre, aucun accident ou blessure lié à ce défaut n’avait été officiellement rapporté. Sur à peu près 500 000 véhicules concernés par le rappel, seulement 3 276 seraient équipés des jantes potentiellement défectueuses. Il s’agit donc d’un problème ciblé, mais que le constructeur prend très au sérieux, préférant agir avec prudence.

La solution : une inspection gratuite chez le concessionnaire

Que doivent faire les propriétaires de Civic concernés ? Honda les encourage à se rendre chez un concessionnaire agréé pour une inspection sans frais. Si les jantes s’avèrent défectueuses, elles seront remplacées gratuitement. Pour savoir si leur véhicule est concerné, les propriétaires peuvent consulter le site web de Honda ou composer le numéro de service client dédié. Les lettres de notification officielles, quant à elles, doivent être envoyées à partir du 8 décembre.

Une opération de transparence rassurante

Ce rappel, bien que spectaculaire, illustre la procédure de sécurité standard de l’industrie automobile. En agissant de manière proactive et volontaire, Honda démontre sa volonté de corriger un défaut, même limité, avant qu’il ne puisse causer de dommages. C’est une opération de transparence qui, au final, vise à garantir la sécurité de tous et à éviter que votre prochain voyage ne se termine en roue libre.

